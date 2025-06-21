哆啦A夢現身台東市 為國際熱氣球嘉年華熱身

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東暑假觀光盛事國際熱氣球嘉年華活動，即將在7月初登場，台東縣政府今天在台東市區推出哆啦A夢造型球在台東縣政府廣場等6個打卡點，為熱氣球活動熱身。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，今天台東市區同步推出多個超可愛的熱氣球主題打卡點，還有哆啦Ａ夢巨型扭蛋機、大雄的家和哆啦Ａ夢彩繪專車，歡迎全國民眾暑假到台東享受最歡樂的哆啦A夢假期，參加熱氣球活動。

台東縣政府交觀處表示，打卡點在台東縣政府廣場、台東火車站、鐵花新聚落、台東故事館、北町日式建築宿舍群與台東轉運站等6處設置打卡點，每個打卡點都有不同的驚喜，只要完成指定任務，還可獲得轉動巨無霸扭蛋的機會，數量有限，換完為止。

交觀處說，哆啦A夢彩繪公車也即將穿梭在台東街頭，不僅車身繪製可愛的經典圖案，如果搭乘特定的「哆啦A夢專車」還能發現車內也有許多驚喜，坐在車內可以被滿滿的可愛和幸福包圍，是最療癒的體驗。

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交觀處表示，今年不僅台東市區可以看到哆啦A夢，在鹿野高台主場地更是特別打造了「熱氣球FUN樂園」，設置多項限定互動與體驗區，讓大小朋友都能盡情遊玩，7月5日、7月26日、8月16日三天限定的「哆啦A夢粉絲見面會」，只要在「哆啦A夢期間限定快閃店」單筆消費滿額，就能獲得和哆啦A夢、大雄、靜香、胖虎、小夫全員合影的資格，留下專屬的回憶。

交觀處表示，台東2025台灣國際熱氣球活動自7月5日至8月21日，除每週二的公休日以外，每天清晨和傍晚都有熱氣球展演及熱氣球繫留體驗。（編輯：林恕暉）1140621