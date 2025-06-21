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罷免傅崐萁民團機車掃街 藍營發傳單反罷

2025/6/21 13:36（6/21 13:51 更新）
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花蓮罷免傅崐萁民間團體21日上午集結以車掃行動繞行花蓮市區，呼籲花蓮人勇敢站出來，7月26日回家投下同意票。中央社記者張祈攝 114年6月21日
花蓮罷免傅崐萁民間團體21日上午集結以車掃行動繞行花蓮市區，呼籲花蓮人勇敢站出來，7月26日回家投下同意票。中央社記者張祈攝 114年6月21日
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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）中選會昨天公告立委罷免案共24案成案，花蓮罷免傅崐萁民團今天上午集結車掃，民進黨秘書長林右昌出席說，會做公民後盾，陸空戰齊發支援。藍營則持續挨家挨戶發送反罷宣傳單。

中選會昨天公告國民黨立委傅崐萁等罷免案成案，將於7月26日投票。花蓮公民團體微光花蓮、曙光花蓮、花蓮重開機、花蓮挺美小隊今天發起首波車掃行動，林右昌率領民進黨公職、縣黨部成員加入其中。

林右昌接受媒體聯訪指出，花蓮是罷區重中之重，過程遭遇行政干擾、羞辱、暴力行為及格式錯誤的亂流，不但都挺過來，還以二階連署書達成率169%振奮其他罷區，這是過去完全想像不到的事，特別要來花蓮打氣。

大罷免進入第3階段，媒體詢問黨內是否會有大咖來站台。林右昌說，毫無疑問都會支持花蓮，最大咖就是花蓮鄉親，民進黨會做公民最大的後盾，無論是空戰或陸戰人力，都會提供資源協助。

民團微光花蓮發言人W表示，首波集結活動有超過100人參與，從車掃花蓮市區，到未來還會有更多宣傳活動，呼籲花蓮人勇敢站出來，7月26日回家投下同意罷免票。

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國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志指出，各鄉鎮市反罷志工持續在街頭、巷弄遞傳單，澄清事實，守護花蓮人民被歪曲的聲音，相信民主不是靠抹黑、恐嚇，要回歸人民的知情權與選擇權。

吳建志表示，花蓮需要公平正義，不需要民進黨中央權力指點，目前正在規劃反罷免宣傳活動，安排各鄉鎮助講行動，國民黨主席朱立倫也會率各藍營立委到花蓮，呼籲民眾投下不同意罷免票，守護花蓮未來。（編輯：張雅淨、林恕暉）1140621

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大罷免進入第3階段，國民黨立委傅崐萁反罷免志工21日持續走上街頭，發放傳單，要喚起支持者的危機意識，並衝高藍營選民投票意願。（國民黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 114年6月21日
大罷免進入第3階段，國民黨立委傅崐萁反罷免志工21日持續走上街頭，發放傳單，要喚起支持者的危機意識，並衝高藍營選民投票意願。（國民黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 114年6月21日
花蓮罷免傅崐萁民間團體21日上午集結以車掃行動繞行花蓮市區，民進黨秘書長林右昌（第1排右5）率黨公職力挺罷團，多方齊發做最後衝刺。中央社記者張祈攝 114年6月21日
花蓮罷免傅崐萁民間團體21日上午集結以車掃行動繞行花蓮市區，民進黨秘書長林右昌（第1排右5）率黨公職力挺罷團，多方齊發做最後衝刺。中央社記者張祈攝 114年6月21日
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