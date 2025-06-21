十五五時期將至 黃奇帆：應高度重視生產性服務業

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（中央社記者呂佳蓉北京21日電）今年是中國「十四五」規劃收官之年，中國將提出「十五五」規劃（第15個5年規劃，指2026到2030年）。前重慶市長黃奇帆今天表示，「十五五」時期應要高度重視生產性服務業，因為它是推動新質生產力的發展與土壤。

中國宏觀經濟論壇（CMF）今天在人民大學舉行2025年中期論壇「穩舵遠航的中國宏觀經濟」，黃奇帆在會上講述有關生產性服務業的演講。

黃奇帆介紹，生產性服務業是GDP成長的重要板塊，也是獨角獸企業、高附加價值產業的基礎。

他舉例，美國蘋果（Apple）掌握了生產性服務業的環節，包含產業鏈的研究開發、科學技術、創新與全套管理，它掌控專利與服務環節，但是把製造環節交給富士康在中國與印度做代工，企業為它生產，蘋果沒有搞製造，但卻是製造業鏈頭，整個產業鏈利潤的2/3以上都歸蘋果所有。

中國專門成為生產性服務業的鏈頭企業是華為。黃奇帆指出，華為有20多萬員工沒有一個人在生產線敲螺絲釘，華為的產品包含手機、筆記型電腦或是新能源駕駛轎車尋找的都是代工合作。

黃奇帆指出，歐美服務貿易發達，然而中國的整個服務貿易較弱，要盡可能實施生產性服務業，它們往往也是技術密集、人才密集、投資密集與各種資源附加密集的服務業。

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黃奇帆認為，生產性服務業會極大提升產值利潤鏈與各種工業製造品的高端附加價值。在中國式現代化產業體系儘管取得許多成就，但是目前中國生產性服務業佔GDP比重約27%，低於歐美的40至50%。

他強調，發展中國貿易成為貿易強國的關鍵不再是貨貿，而是服務貿易，並強調在「十五五」期間，要高度重視生產性服務業。（編輯：張淑伶）1140621