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SEMICON West首度赴亞利桑那 SEMI：製造新矽谷

2025/6/21 17:14（6/21 17:38 更新）
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圖為國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹21日電）美國半導體展SEMICON West今年將首度移師亞利桑那州舉辦，國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，這對美國半導體供應鏈具有重要意義，預期亞利桑那州將成為美國半導體製造的新矽谷。

曹世綸說，SEMI舉辦的SEMICON半導體展是生態系與供應鏈的平台，將推動供應鏈完整化，如台灣早期發展半導體產業，SEMI透過SEMICON Taiwan把全世界的供應鏈帶到台灣。

曹世綸表示，SEMICON舉辦超過50年，早期在美國有SEMICON East、SEMICON South和SEMICON West等3個展；其中，SEMICON East主要瞄準紐約州等東岸地區，SEMICON South是以德州為主，SEMICON West是鎖定西岸。

他說，由於其他地方發展不如西岸矽谷蓬勃，如今美國僅存SEMICON West展覽，多年來都在舊金山舉行，今年將首度轉往亞利桑那州舉辦，規劃1500個攤位，目前攤位已供不應求。

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曹世綸表示，隨著美國通過晶片法案，以及台積電赴亞利桑那州投資設廠，SEMI順應供應鏈需求，特別將SEMICON West移到亞利桑那州舉行，對於美國半導體供應鏈具有重要意義，預期亞利桑那州將會形成較完整的聚落。

曹世綸說，台積電將在美國半導體產業復興中占有重要地位，是美國半導體製造供應鏈建立的要角與成功的要素，而亞利桑那州可望成為美國半導體製造的新矽谷。（編輯：楊蘭軒）1140621

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