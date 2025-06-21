孫淑媚拜六禮拜笑談歌單版權 導演是高中老師

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）金曲歌后孫淑媚在戲劇「拜六禮拜」裡開KTV，被問到是否是自己的歌單，孫淑媚笑說所有音樂都有版權「不然會被告」；而導演杜政哲曾是她高中老師，她很感恩處處是貴人。

孫淑媚今透過新聞稿表示，在劇中開設酒吧「蕭吧」附設KTV，粉絲在社群上詢問「蕭吧」裡是否孫淑媚歌單，她親自回覆：「容闆娘解釋一下，所有音樂使用都需要版權 （不然會被告），感謝提供音樂版權給如如店使用的歌，「蕭吧」 未來會努力 讓更多喜歡唱歌的客人 唱到更多的好歌」。

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孫淑媚在國中即參加歌唱節目連續衛冕20次過關，後來與唱片公司簽約，她將一切歸功於貴人運很好；而「拜六禮拜」導演杜政哲是孫淑媚在華岡藝校戲劇科的老師，孫淑媚說只要她需要幫助都會有人站出來，認為自己「滿幸運的」。

演員丁寧則在搭計程車時被司機認出來是角色「世美」，直呼：「角色被認出來時心當然是飛上天了」，她以劇中台詞大方承認自己是「我是天下第一美楊世美。」連老公馬修都主動約她一起看戲，坦言雖然看不懂，但是看到老婆在戲裡這麼開心就會很想看。（編輯：李亨山）1140621