加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

孫淑媚拜六禮拜笑談歌單版權 導演是高中老師

2025/6/21 16:31（6/21 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金曲歌后孫淑媚（左）參演戲劇「拜六禮拜」，劇中開設酒吧「蕭吧」附設KTV，有粉絲關切「蕭吧」歌單是否就是孫淑媚歌單，她笑說，所有音樂都有版權「不然會被告」。（公視台語台、華視提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月21日
金曲歌后孫淑媚（左）參演戲劇「拜六禮拜」，劇中開設酒吧「蕭吧」附設KTV，有粉絲關切「蕭吧」歌單是否就是孫淑媚歌單，她笑說，所有音樂都有版權「不然會被告」。（公視台語台、華視提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）金曲歌后孫淑媚在戲劇「拜六禮拜」裡開KTV，被問到是否是自己的歌單，孫淑媚笑說所有音樂都有版權「不然會被告」；而導演杜政哲曾是她高中老師，她很感恩處處是貴人。

孫淑媚今透過新聞稿表示，在劇中開設酒吧「蕭吧」附設KTV，粉絲在社群上詢問「蕭吧」裡是否孫淑媚歌單，她親自回覆：「容闆娘解釋一下，所有音樂使用都需要版權 （不然會被告），感謝提供音樂版權給如如店使用的歌，「蕭吧」 未來會努力 讓更多喜歡唱歌的客人 唱到更多的好歌」。

google news透過 Google News追蹤中央社

孫淑媚在國中即參加歌唱節目連續衛冕20次過關，後來與唱片公司簽約，她將一切歸功於貴人運很好；而「拜六禮拜」導演杜政哲是孫淑媚在華岡藝校戲劇科的老師，孫淑媚說只要她需要幫助都會有人站出來，認為自己「滿幸運的」。

演員丁寧則在搭計程車時被司機認出來是角色「世美」，直呼：「角色被認出來時心當然是飛上天了」，她以劇中台詞大方承認自己是「我是天下第一美楊世美。」連老公馬修都主動約她一起看戲，坦言雖然看不懂，但是看到老婆在戲裡這麼開心就會很想看。（編輯：李亨山）1140621

孫淑媚
打造「拜六禮拜」主題曲 孫淑媚唱出生活酸甜苦辣鍾欣凌新戲不倫主管又遇初戀 自嘲「吃很好」
杜政哲
王品澔試鏡放鳥惹怒導演 力爭扮演「出櫃男」王品澔劇中大方出櫃 鍾欣凌：母子雙方都要勇氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：