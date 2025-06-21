加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

安理會討論以伊衝突 中國表態勸和促談

2025/6/21 14:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）以色列與伊朗衝突持續，聯合國安理會20日開中東局勢緊急會議，中國常駐聯合國代表傅聰敦促國際社會全力勸和促談，平息緊張局勢。

綜合路透社、中國官媒新華社報導，傅聰表示，以伊軍事衝突造成雙方大量平民傷亡和設施損毀，若衝突進一步升級，不僅衝突雙方遭受更大損失，區內國家也將深受其害。衝突當事方尤其是以色列應當盡快停火，防止局勢輪番升級。

他提出，必須立即停火止戰，保障平民安全，堅持對話談判及匯聚國際社會促和努力。

google news透過 Google News追蹤中央社

據報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在會上警告，以伊衝突若擴大，「如同點燃無人能控制的烈火，我們絕不能讓此發生」。他呼籲衝突雙方及各方給和平一個機會。

有關以色列對伊朗納坦茲（Natanz）、布什爾省（Bushehr）等地核設施發動襲擊，國際原子能總署（IAEA）秘書長葛羅西（Rafael Grossi）警告，任何針對伊朗核反應爐的攻擊都將產生嚴重後果，尤其布什爾省核設施是仍在運作的核電站，若遭直接擊中，勢令大量放射性物質外泄。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140621

傅聰
中國在聯合國控美濫施關稅 衝擊全球經濟秩序
古特瑞斯
以色列空襲伊朗 各國反應一次看以色列襲伊朗核設施 聯合國秘書長促雙方克制
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普：現要以色列停手很難 歐洲幫不上忙
48
更多編輯台推薦新聞：