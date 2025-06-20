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川普延後決定伊朗行動油價回跌 亞股走勢不一

2025/6/20 17:58
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（中央社香港20日綜合外電報導）以色列與伊朗持續交戰，美國總統川普表示，他將在未來2週決定是否加入以色列對伊朗採取行動，國際油價聞訊回跌，亞洲股市今天走勢不一。

法新社報導，外界臆測川普將加入以色列對伊朗的攻擊，但他昨天表示，將在「未來2週內」決定美國是否採取行動。這為透過外交手段結束以伊交戰態勢提供機會。

儘管在憂心升級的恐懼中，局勢緊繃，然而，川普的發言顯示，這場危機可能得以避免演變成中東敵對國家之間的全面戰爭。

歐洲外交官員訂於今天在瑞士日內瓦與伊朗官員舉行會談。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）引述川普聲明表示，鑒於近期和伊朗展開談判的可能性相當高，但也有可能不會談判，他將於2週內決定是否對伊朗採取行動。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「總統川普2週的『思考窗口』，以決定是否加入以色列對伊朗的戰爭，並不是冷靜期，而是一個滴答作響的動盪時鐘。」

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美股昨天適逢六月節休市一天，亞股今天走勢不一。香港、台北及首爾股市收漲，東京股市則收跌，日本米價飆漲引發核心通膨加速，在下月選舉前，對日本首相石破茂帶來挑戰。

至於其他亞股，上海、雪梨、馬尼拉及新加坡股市收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140620

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