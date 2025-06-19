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青春動滋券可騎YouBike 7/15開放16至22歲民眾兌換

2025/6/19 18:01（6/19 18:36 更新）
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圖為民眾在台北市信義區YouBike站點取車。（中央社檔案照片）
圖為民眾在台北市信義區YouBike站點取車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北19日電）體育署為提高青春動滋券的使用執行率，今天宣布將從7月15日起，開放民眾兌換「YouBike動滋騎乘券」，讓16至22歲的國民，有更多使用的選擇。

體育署為了延續過去動滋券成效，及鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事，從民國112年推出「青春動滋券」，限定16至22歲的國民領取，且屬於常態性發送，但僅限於「做運動」、「看比賽」。

根據體育署統計，去年共150萬人符合領券資格，執行率46.5%；今年共145萬人符合資格，但到6月18日為止，僅35萬人領券，使用率明顯逐年下滑。

體育署副署長洪志昌在記者會上表示，為推廣全民運動風氣並響應綠色運輸政策，體育署首度和YouBike合作導入「移動型運動場域」的觀念，透過日常通勤或者假日休閒的騎乘方式，讓青年族群於無形中融入運動習慣。

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體育署運動產業及企劃組長劉姿君提到，現階段的青春動滋券僅限於「做運動、看比賽」，都是屬於「主動參與型」的方式，整體而言6都和6都以外的使用率落差非常大。

她強調，這次和YouBike的合作，就是希望擴大使用領域，未來也會邀請全國高中以上學校所屬單位申請加入成為合作店家，希望在將來學校可以舉辦更多活動。（編輯：李亨山）1140619

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體育署副署長洪志昌（中）19日宣布，7月15日起，將開放16至22歲民眾以青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」，提供更多使用選擇。中央社記者黎建忠攝 114年6月19日
體育署副署長洪志昌（中）19日宣布，7月15日起，將開放16至22歲民眾以青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」，提供更多使用選擇。中央社記者黎建忠攝 114年6月19日
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