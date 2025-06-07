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響應世界自行車日 台南安平千人騎訪四草大道

2025/6/7 11:48（6/7 12:36 更新）
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聯合國大會2018年宣布每年6月3日是世界自行車日，千名自行車愛好者7日齊聚台南安平觀夕平台，「一騎i臺南」自行車活動已經邁入第3年，騎訪四草大道、大眾廟等地，呈現台南自行車道與自然風光之美。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月7日
聯合國大會2018年宣布每年6月3日是世界自行車日，千名自行車愛好者7日齊聚台南安平觀夕平台，「一騎i臺南」自行車活動已經邁入第3年，騎訪四草大道、大眾廟等地，呈現台南自行車道與自然風光之美。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月7日
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（中央社記者張榮祥台南7日電）響應6月3日世界自行車日，千名自行車愛好者今天齊聚台南市安平觀夕平台，騎訪四草大道，享受沿海風光。不少家長也利用假日帶著小朋友共同騎乘，闔家同樂。

台南市政府今天在安平觀夕平台舉辦「一騎i臺南」自行車活動，途經四草大道、四草大眾廟等地，全程來回約8公里，透過主題式騎乘單車活動，呈現台南自行車道與自然風光之美。

市府指出，「一騎i臺南」自行車活動今年邁入第3年，這是教育部體育署運動i台灣2.0計畫之一，鼓勵全民運動，倡導融入自主運動健康生活。市府未來將持續推廣自行車運動，強身健體，更深度認識充滿故事的土地。

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市府統計，台南市已設置44條共736公里自行車道，且引進YouBike 2.0公共自行車系統，全市37個行政區都設置公共自行車租賃站，目前站點總數600站，使用人數逾800萬人次，預定今年達成625處站點、6200輛車及1000萬人次使用的營運目標。

聯合國大會2018年宣布每年6月3日是世界自行車日，提倡自行車的「獨特性、長使用壽命、多功能性，已被使用2個世紀」，是一種「簡單、便宜、可靠、環保、可持續的交通方式」。（編輯：李錫璋）1140607

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