HBL男女總冠軍賽 高中體總首度試辦售票

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（中央社記者黎建忠台北11日電）113學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽預計3月8、9日在台北小巨蛋開戰，高中體總今年做出重大改變，首度試辦男、女總冠軍賽售票，不再開放索票。

高中體總表示，過往進入台北小巨蛋的總決賽，都是開放民眾、球迷免費索票，但近年來逐漸出現觀眾索票後卻不進場的現象，因此今年才決定如此改變。

高中體總規劃，3月9日的男、女總冠軍賽將採取售票方式，分為「一般售票區」及「青春動滋券售票專區」，一般售票區票價自新台幣100元至500元不等，民眾得於全國7-ELEVEN門市ibon機台或是ibon網站以現金或信用卡支付方式購買票券，每人可購買2張票券。

「青春動滋券售票專區」則是配合推廣教育部體育署政策，特別規劃16到22歲球迷以「青春動滋券」購買門票的專屬區域，每張票價500元，每人可購買1張票券，只不過觀眾於ibon完成訂票後，還需完成後續兌換程序才算完成。

高中體總強調，售票所得扣除場館及售票系統等衍生成本費用，將全數提供晉級男、女總冠軍賽的4支球隊，協助基層學生籃球運動發展。

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總決賽票券分為3月8日第1、2場次以及第3、4場次；3月9日第1、2場次（季軍賽）以及第3、4場次（冠軍賽）4種票券。

3月8日的4強賽門票自2月15日起開始索票，3月9日季軍賽及冠軍賽門票自2月16日起開始索票及售票。高中體總近年為杜絕黃牛，本學年度無論是索票或售票場次，仍維持實名制登記。（編輯：張雅淨）1140211