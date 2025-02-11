HBL南山勝東山晉4強 黃瀚陞轉型控衛挑戰大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）尋求衛冕的南山高中今天在HBL高中籃球聯賽男子組準決賽，靠著黃瀚陞繳出15分、11籃板、6助攻，終場以67比55擊敗東山高中，確定搶下第2張4強門票。

南山高中拿下112年HBL男子組冠軍，113年同樣表現不俗，準決賽裡僅敗給保持全勝的光復高中，今天只要擊敗東山，也可確定擠進4強小巨蛋戰場。

南山靠著身高優勢，首節就建立22比18的優勢，半場結束更將差距擴大為43比32的雙位數領先，第3節雙方進攻都當機，各攻下10分，關鍵的第4節初，南山靠著防守多次轉換快攻輕鬆得分，也將差距擴大到15分以上，提前奠定勝基。

南山總教練林育正在接受中央社記者訪問時表示，一開賽還是讓對方的林秉學拿到太多分數，「我們大個子給對手的防守壓迫不夠，幸好後來有把防守強度提升，才能始終維持領先優勢。」

提到「代打」控球後衛的黃瀚陞，林育正說：「對他的體能一定會有影響，也連帶影響了投籃準度，幸好我們兩個鋒線的三分球有適時彌補上來，所以外線火力沒有折損太多。」

透過 Google News 追蹤中央社

黃瀚陞指出，打控球對體能影響真的很大，以前打2號位，只要專心跑快攻、投外線，現在第一時間是得想到隊友，整個場上的思緒都不同了，他今天全場拿手的三分球13投僅3中。

黃瀚陞坦言，「以我的身高以後肯定要轉型控球後衛，所以現在多磨練學經驗也不錯，現在多了一個傳球的技能後，或許對往後出手空間的判斷會更好，只是接下來可能要多練些重訓，不然每次運球運到後來手都沒力了。」（編輯：李亨山）1140211