HBL劉程恩表現驚艷 松山勝東泰保4強生機

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（中央社記者黎建忠台北11日電）「綠色神盾」松山高中今天在113年HBL高中籃球聯賽男子準決賽，靠著後衛劉程恩繳出22分、7籃板、9助攻、8抄截的驚人數據，順利以76比69擊敗東泰高中，保住晉4強生機。

松山高中首節還不習慣對手的區域聯防，單節僅攻下9分，不過第2節起找回手感，單節轟下30分，半場結束就以39比31領先。

下半場松山展現招牌的銅牆鐵壁防守，頻頻發動超球後的防守反擊，而東泰只能用零星的外線火力抗敵，雙方差距始終沒能縮小，讓松山順利拿下這場關鍵勝利。

高三的劉程恩今天展現出攻守一體的價值，不但控制全隊節奏，全場還靠著高達52.9%的投籃命中率，打出22分、7籃板、9助攻、8抄截的成績，其中8抄截也是他生涯新高。

劉程恩賽後接受中央社記者訪問時表示，其實從準決賽第1場就拉傷腰部，現在只能靠防護員幫忙放鬆先撐著，等到打完這個階段再說。

談到自己的8抄截，劉程恩笑著說「其實我都會注意持球者的眼神往哪裡看，就可以預判他傳球的路徑，有時候我也會做假動作，可以騙到對手傳球進而抄截。」

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松山今天贏球後先「幫助」南湖高中收下第3張4強門票，而明天只要東泰輸給南山高中，或者松山擊敗東山高中，松山都可獲得最後1張4強門票前進台北小巨蛋。

劉程恩強調，「我知道今年松山整體的實力和身材可能不如光復或者南山，所以闖進4強小巨蛋，就算是我們的目標，所以明天不論如何一定要贏球。」（編輯：李亨山）1140211