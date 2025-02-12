HBL東泰勝南山保4強最後生機 邱繼揚飆33分沒有遺憾

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（中央社記者陳容琛台北12日電）HBL高中籃球聯賽東泰高中今天以75比71險勝南山高中，力拚4強門票仍有生機，其中一哥邱繼揚狂轟全場最高33分，他表示，就算無緣前進小巨蛋也沒有遺憾。

上季締造校史最佳成績的東泰，昨天在8強關鍵戰役不敵松山高中，晉級之路岌岌可危，不過今天面對衛冕軍南山展現韌性，靠著邱繼揚狂轟全場最高33分，外帶8籃板、3助攻，加上黃冠瑜終場前6.7秒飆進鎖定戰果的2分，最後東泰以4分之差險勝，晉級4強還有戲。

昨天落敗後以為被淘汰了，邱繼揚賽後接受中央社採訪時，忍不住落下男兒淚，不過在得知仍有機會前進4強，他立刻轉換心情，並在賽前向隊友喊話，不論輸贏都要開心應戰，「畢竟有可能是我高中生涯最後1場比賽，所以今天盡力表現，讓自己不要後悔。」

邱繼揚指出，原先主控全億因傷未能在8強階段上陣，自己必須扛下控球重任，「一開始接到這個任務有點壓力，也思考很多東西，因為控球後衛要一直去想怎麼讓隊友發揮地更好，不過教練傳很多影片、書籍給我參考。」

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透過8強階段磨練控球技能，也幫助邱繼揚提早轉型、替未來鋪路，但他自評在掌控上還需要加強，「失誤太多了，但很感謝教練給我很好的機會。」

目前HBL男子組光復高中、南山高中及南湖高中都已確定取得4強門票，東泰今天贏球後，必須靠著稍晚東山高中幫忙擊敗松山高中，才能搭上晉級末班車，否則將由松山搶下最後1張門票。（編輯：龍柏安）1140212