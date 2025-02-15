拚無止盡籃球計畫 HBL南山射手黃瀚陞受益良多

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（中央社記者黎建忠台北15日電）為國內HBL菁英球員所打造的「拚無止盡籃球計畫」今天登場，透過亞洲獨有的訓練模擬器，讓出席球員受益良多；南山高中射手黃瀚陞笑說：「終於不用自己錄影了。」

113學年度高中籃球賽（HBL）總決賽將於3月8、9日在台北小巨蛋登場，不論有無晉級到最終4強的球員，今天也都受邀參加訓練計畫。

男子球員包括南山高中黃瀚陞、松山高中劉廷寬、東山高中田亞脩、光復高中莊立安、能仁家商陳建勳；女子球員有金甌女中林宇涵、北一女中彭郁榛、南山高中林念臻、永仁高中邱芷媗、普門中學陳詩晴、陽明高中吳宣伶。

「拚無止盡籃球計畫」的訓練基地選在內湖「Shoot 360 Taipei」，這裡有亞洲獨有的「技術訓練模擬器」及「投籃訓練模擬器」，可以用最新科技和多角度的攝影機判讀球員每一球出手的角度、弧度、力道等，幫助球員用科學方式改善投籃基本功。

國中就被稱為「神岡Curry」的南山二年級射手黃瀚陞，在接受中央社訪問時表示，以往自己投籃練習時都只能用錄影方式再回去看動作、出手角度有沒有歪掉，但現在在模擬器的幫助下，每一球投完都立刻有精準的數據，可以加速修正腳步。

黃瀚陞指出，經由訓練後，「我知道自己在疲憊的情況下，出手彈道就會變平，命中率會下滑很快，這也是我在準決賽遇到的狀況，因此在總決賽前要努力克服這個問題。」

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黃瀚陞搞笑地提到，訓練基地裡什麼都好，是室內訓練場又有冷氣，也不用自己撿球，至少節省三分之二的訓練時間，只可惜內湖好遠，「不然我可能天天都會來。」

2025年發起的「Nike拚無止盡籃球計畫」，結合來自運動科學、營養管理和公關表達等各領域專業師資，同時邀請職業運動員進行經驗傳承，透過長期及全方位的計劃培育年輕運動員建立穩定的態度與深厚實力，強化新一代征戰國際的軟硬實力。（編輯：龍柏安）1140215