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北一女家長會賣HBL門票募款 教育局：不恰當

2025/2/17 19:05（2/17 20:26 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市立北一女中家長會遭投訴，將HBL總決賽加油區座位以新台幣5281元高價販售，恐影響家長和學生觀賽權。台北市教育局今天表示，此行為不恰當，家長會將停止販售並退費。

媒體報導，113學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽提供北一女200個加油區座位，北一女家長會卻把座位搭配加油棒、悠遊卡、應援衣服等，包裝成「北一專屬HBL大禮包」，以5281元的高價販售。

台北市教育局體育及衛生保健科長吳青娟今天接受電訪表示，加油區本就不是售票區塊，即便是出自於支持校內球隊發展，仍是不恰當的做法，所以家長會將立即停止販售，並全數退費。

至於是否有觸犯運動產業發展條例第24之1條的疑慮，吳青娟說，會再跟中央主管機關了解後續應如何處置。

運動產業發展條例第24之1條規定，若將免費入場的運動賽事或活動免費票券定價販售者，處每張票券1萬8000元以下罰鍰。

對此，北一女家長會強調「這個不叫販賣，這叫募款」後便掛斷電話。

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北一女則在學校官網上回應，家長會長期支持籃球隊，積極為球隊爭取資源，此次配合HBL決賽，特別設計200份「北一專屬HBL大禮包」為籃球隊募款，並提供加油區座位，鼓勵捐款家長入場為球隊加油。

北一女表示，表單今天上午10時開放登記後，2小時已有100人登記並完成匯款，只是有家長直接投訴媒體指控北一女家長會高價兜售，已造成學校及籃球隊的困擾，更曲解家長會的美意，故校方已請家長會暫停此募款活動並進行退款。（編輯：方沛清）1140217

#HBL
#北一女
#教育局
#吳青娟
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