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HBL北一女家長會售加油座位 高中體總反對

2025/2/17 20:14（2/17 20:26 更新）
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（中央社記者黎建忠台北17日電）113年高中籃球聯賽HBL總決賽將於3月8、9日登場，北一女中家長會私自規劃加油區200個座位為「5281元的大禮包」販售；對此，高中體總表示，反對學校私下售票行為。

高中體總指出，歷年來進入總決賽的參賽隊伍都有1100個啦啦隊加油席座位，且加油席不需要門票，採取團進團出，由體總與校方代表當場確認人數，目的是希望球員的家人、親戚、校友進場支持自己的學校。

高中體總本屆首次在冠軍賽販售門票，3月9日登場的男、女冠軍賽開放5000個售票座位，票價從100元至500元，目前售票網站上僅剩100元區域有零星座位，其他區域皆已完售。

高中體總秘書長朱彩鳳在接受中央社訪問時再次強調，男、女冠軍戰販售門票的金額，在扣除場館及售票系統的成本後，都會捐給打進冠軍戰的男、女4支球隊，用來幫助基層籃球運動發展。

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朱彩鳳表示，體總立場是尊重各個學校對於票務的運用，但當然堅決反對學校私下售票，這也會有違反「運動產業發展條例」的疑慮。所以這次北一女中家長會的事件，雖然是學校私下的行為，但體總絕對不樂見，並預計於明天發文給進入總決賽的球隊，明確提到加油區禁止售票。

朱彩鳳提到，站在高中體總的立場，非常認真的將賽事辦好，搭建出最棒的舞台，給一直努力的選手有個發光發熱的地方，培育出更多優秀的台灣籃壇未來之星，更希望有更多民眾進場幫高中學生加油打氣。（編輯：李亨山）1140217

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