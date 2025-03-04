HBL南山拚男子組衛冕 教練林育正盼球員平常心

（中央社記者陳容琛台北4日電）HBL高中籃球聯賽男、女子組決賽即將於本週末登場，其中南山高中挑戰男子組衛冕，總教練林育正期許球員心態正確，以平常心面對，不用給自己太大壓力。

HBL高中籃球聯賽男、女子組決賽將於3月8、9日在台北小巨蛋點燃戰火，體育署長鄭世忠今天在賽前記者會致詞時更提到，將與高中體總攜手補助男、女子組的冠軍球隊前往紐西蘭進行交流賽。

上季粉碎光復高中3連霸美夢的南山，本季帶著衛冕軍身分前進小巨蛋，4強首戰先與南湖高中正面交鋒、爭取冠軍戰門票。

教練林育正今天接受媒體聯訪時透露，期許球員的心態正確，並在場上徹底執行教練團的計畫，「不用想這麼多、給自己過多壓力，希望他們平常心面對，然後在場上全力以赴。」

南山高二主控謝旻耕在8強階段不慎臀部受傷，導致休息接近1個月，他表示當下一定很擔心，但學校的防護員不斷向自己信心喊話，目前體能有維持住，也慢慢透過練習賽找回狀態，「進到小巨蛋就是享受比賽，在那種環境下打球很開心，我也很渴望再度站上小巨蛋。」

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林育正則指出，謝旻耕昨天有打了一下練習賽，讓他適應場上節奏，「不過有稍微控管他的上場時間，4強我們會看他的狀況，評估上場時間的多寡。」

至於女子組部分，在8強豪奪7連勝的永仁高中，以頭號種子身分重返4強，首場將迎戰陽明高中，教練時超傑表示，必須忘記8強的勝利，因為決賽是一戰定生死，「已經證明我們有冠軍實力，現在增加她們的企圖心。」而女子組另一場則由挑戰連霸的北一女中與淡水商工對決。（編輯：陳政偉）1140304