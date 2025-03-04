HBL光復拚重返冠軍 教練陳定杰：4強沒有失敗者

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（中央社記者陳容琛台北4日電）光復高中上季與HBL高中籃球聯賽男子組3連霸擦肩而過，本季捲土重來，希望重返冠軍榮耀；教練陳定杰認為，晉級4強隊伍沒有失敗者。

HBL高中籃球聯賽男、女子組決賽將於3月8、9日在台北小巨蛋登場，上季在冠軍戰遭到南山高中逆轉、無緣締造3連霸的光復，本季強勢捲土重來，以頭號種子身分前進4強，目標重返冠軍榮耀。

光復在4強首戰與「綠色神盾」松山高中爭奪冠軍戰門票，預料將面臨一場硬仗，教練陳定杰今天在賽前記者會接受媒體聯訪時指出，比較擔心球員在小巨蛋的經驗不如松山，因為缺乏經驗情況下，容易在那個環境失常，而且陣中僅有隊長張鈞淮的經驗較為豐富。

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不過，陳定杰在賽前這段期間不斷鼓勵球員，不僅期許上季因傷報銷的陳相榮在週末大爆發、帶領球隊獲勝，更期望年僅高一的莊立安能夠挑戰新人王加上最有價值球員（MVP），「其實我覺得能進小巨蛋的球隊沒有失敗者，大家都歷經完整的球員養成，只差在最後名次。」

搭上4強末班車的松山，總教練葉韋喬則要拚執教生涯在小巨蛋的首勝，他表示季前全隊有共識朝著冠軍目標前進，雖然過程跌跌撞撞，但有感覺到團隊磨合狀態愈來愈好，希望球員享受這個舞台，全力以赴打出佳績。（編輯：陳政偉）1140304