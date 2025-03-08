HBL決賽開打 賴總統探班台南永仁女籃

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（中央社記者溫貴香台北8日電）113學年度高中籃球聯賽（HBL）甲級總決賽今明登場，總統賴清德7日為台南市立永仁高級中學女子籃球隊賽前集訓的球員加油打氣，祝福比賽勇奪佳績，一路贏到底、把冠軍帶回家。

總統府今天發布新聞稿表示，賴總統7日在教育部體育署長鄭世忠陪同下前往台北小巨蛋，為台南市立永仁高級中學女子籃球隊賽前集訓的球員加油打氣。

總統致詞時恭喜今年永仁女籃成績非常好，在教練帶領下，不僅是為了追求勝利全力以赴，更打造團隊精神，讓每個人都能在球場上發揮自身潛能，追求目標及理想，這正是永仁高中在推動體育上最主要的目標。

他也透過臉書表示，不久前收到永仁女籃的邀請卡，因此在昨晚悄悄前往小巨蛋加油打氣。作為永仁永遠的球迷，他還是台南市長的時候，就常常為這支台南的驕傲隊伍加油、喝采。

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總統表示，他在前年更邀約永仁國高中女籃隊員，到電影院看灌籃高手「 THE FIRST SLAM DUNK」，一起體會「能打籃球真好」的精神、拚搏到最後一秒的緊張時刻。

他說，無論支持哪一隊，都要邀請大家，這兩天一起享受籃球的熱血，以及高中運動最純粹的拚搏精神，共同為台灣體育加油。（編輯：黃瑞弘）1140308