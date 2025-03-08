HBL松山展現不放棄精神 戲劇性逆轉光復晉冠軍戰

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（中央社記者陳容琛台北8日電）HBL松山高中今天靠著查傑攻下全場最高24分，在4強首戰戲劇性以64比62逆轉光復高中，充分展現不放棄精神，同時繼106學年度後再度晉級冠軍戰。

搭上HBL高中籃球聯賽4強末班車的松山，本季一路走來跌跌撞撞，今天在台北小巨蛋舉行的4強首戰卻上演大驚奇，緊咬新興強權光復，即便第4節一度落後達8分，但始終未展現放棄神情，憑藉強悍防守，加上極高罰球把握度，松山最後如願逆轉挺進冠軍戰，也是教練葉韋喬執教生涯在小巨蛋首勝。

教練葉韋喬賽後接受媒體聯訪時表示，去年曾在記者會表示，希望這季看到不一樣的松山，而此役最後1分鐘落後6分時，他也交代球員「不能先放棄」，「很開心他們聽進去，在球場上主動開會、提醒隊友，我為他們感到驕傲。」

此役查傑攻下全場最高24分，而劉程恩則繳出16分、9籃板、5助攻、5抄截的全能成績單，雙雙成為松山致勝的關鍵。其中，早早吞下4犯的查傑提到，沒有因為陷入犯規麻煩而綁手綁腳，即便落後也沒有一刻放棄，在場上奮戰每一分、每一秒。

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查傑指出，籃球比賽永遠不知道誰在哪一分鐘會投進，因此絕對不能放棄，「不想像前2年一樣，哭完就打季軍戰，所以今天拖著一條腿也要把最後1分鐘打完，很開心高中3年終於成功打進去，期待明天的冠軍戰。」

針對最後一擊沒有叫暫停，光復教練陳定杰解釋，不想讓對手有時間部署防守策略，而原本就設定讓莊立安執行最後一擊，「只是很可惜沒有投進，我覺得這就是人生，如果要成為更好的球員，這場將變成很重要的養分。」（編輯：陳政偉）1140308