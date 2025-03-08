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HBL北一女斷淡商小巨蛋12連勝 晉冠軍戰拚衛冕

2025/3/8 19:49（3/8 20:48 更新）
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本季將挑戰校史首度HBL高中籃球聯賽連霸的北一女（圖），8日在4強首戰面對重返台北小巨蛋的昔日霸主淡水商工，雙方激戰，最終北一女以79比75取得冠軍戰門票，球員開心慶祝。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
本季將挑戰校史首度HBL高中籃球聯賽連霸的北一女（圖），8日在4強首戰面對重返台北小巨蛋的昔日霸主淡水商工，雙方激戰，最終北一女以79比75取得冠軍戰門票，球員開心慶祝。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
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（中央社記者陳容琛台北8日電）HBL高中籃球聯賽衛冕軍北一女中今天靠著4人得分達雙位數，在4強首戰以79比75力退淡水商工，取得冠軍戰門票，同時終結淡商在小巨蛋12連勝。

本季將挑戰校史首度連霸的北一女，今天在4強首戰面對重返台北小巨蛋的昔日霸主淡商，雙方上演激戰，北一女雖然在首節打完陷入小幅度落後，不過第2節隨即逆轉比分，帶著4分領先進入中場休息。

易籃後，北一女仍維持領先位置，即便第4節遭遇對手強勢反撲，但依舊沒有自亂陣腳，靠著張善筑、彭郁榛輪番挺身而出，最後以4分之差取得比賽勝利，不僅如願搶下冠軍戰門票、有望力拚衛冕，同時斬斷淡商在小巨蛋12連勝。

此役北一女共有4名球員得分達到雙位數，其中以王若妍攻下15分、8籃板、4抄截表現為最佳，隊長潘陳家姍挹注13分、7籃板、4抄截、3阻攻，有機會問鼎新人后的陳柔安貢獻12分，而關鍵時刻跳出來的彭郁榛則拿下10分。

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北一女教練駱燕萍賽後接受媒體聯訪時表示，8強階段球隊處於調整期、整體狀態不是很好，近期一直朝著自己心目中冠軍球隊模樣來帶隊，「雖然今天還是有一些不好的過程，但與8強不同的是，大家沒有讓分數快速流失，而且拚命搶防守籃板。」

無緣爭冠的淡商此役團隊發生多達31次失誤，成為落敗主因，教練陳美莉也認為失誤是勝負的分水嶺，「可能球員太緊張，失誤太多也多給對手很多進攻機會。」（編輯：陳政偉）1140308

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HBL高中籃球聯賽衛冕軍北一女中8日靠著4人得分上雙，在4強首戰以79比75力退淡水商工，搶下冠軍戰門票，陣中王若妍（右）攻下15分、8籃板、4抄截、表現亮眼。中央社記者張新偉攝　114年3月8日
HBL高中籃球聯賽衛冕軍北一女中8日靠著4人得分上雙，在4強首戰以79比75力退淡水商工，搶下冠軍戰門票，陣中王若妍（右）攻下15分、8籃板、4抄截、表現亮眼。中央社記者張新偉攝　114年3月8日
113學年度HBL高中籃球聯賽女子組4強戰開打，衛冕軍北一女中8日以79比75力退淡水商工，隊長潘陳家姍（左）全場貢獻13分、7籃板、4抄截、3阻攻，率隊搶下冠軍戰門票。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
113學年度HBL高中籃球聯賽女子組4強戰開打，衛冕軍北一女中8日以79比75力退淡水商工，隊長潘陳家姍（左）全場貢獻13分、7籃板、4抄截、3阻攻，率隊搶下冠軍戰門票。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
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