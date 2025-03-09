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HBL何采琪拿18分 陽明退淡商連3年季軍

2025/3/9 14:07（3/9 14:16 更新）
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113學年度高中籃球聯賽（HBL）女子甲級季軍戰9日在台北小巨蛋開打，陽明高中以68比62擊敗淡水商工，拿下季軍，賽後陽明球員在場上相互擁抱，歡呼慶祝勝利。 中央社記者翁睿坤攝 114年3月9日
113學年度高中籃球聯賽（HBL）女子甲級季軍戰9日在台北小巨蛋開打，陽明高中以68比62擊敗淡水商工，拿下季軍，賽後陽明球員在場上相互擁抱，歡呼慶祝勝利。 中央社記者翁睿坤攝 114年3月9日
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（中央社記者陳容琛台北9日電）HBL高中籃球聯賽陽明高中今天靠著何采琪拿下全隊最高18分，在季軍戰以68比62擊敗淡水商工，連續3年獲得季軍，教練李台英給予球員讚賞。

已經連續5年打進4強的陽明，今天在台北小巨蛋女子組季軍戰與昔日霸主淡商正面交鋒，雖然陽明在首節打完陷入5分落後，不過，接下來逐步縮小分差，並在第4節取得穩定領先，最後如願抱走季軍。

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陽明教練李台英賽後接受媒體聯訪時表示，昨天看到松山高中以「下剋上」逆轉擊敗光復高中，松山教練葉韋喬提到「教練任務是讓球員不要留下遺憾」，反思很久，「從前幾年始終無法全員到齊，雖然今年12名球員健康完賽，但沒辦法帶領球員完成夢想，但她們真的很棒，還是以勝利作結」。

此役陽明高三何采琪攻下全隊最高18分，獲選為季軍戰單場最有價值球員（MVP），以季軍替HBL生涯劃下句點。她表示，昨天表現不在自己的預期之內，今天不想讓3年生涯留下遺憾，因此放開來打、享受比賽，「今天這個MVP是屬於大家的」。（編輯：管中維）1140309

113學年度高中籃球聯賽（HBL）女子甲級季軍戰9日在台北小巨蛋開打，由陽明高中對上淡水商工，陽明何采琪（持球者）全場攻下18分，終場陽明高中以68比62勝出，拿下季軍。中央社記者翁睿坤攝 114年3月9日
113學年度高中籃球聯賽（HBL）女子甲級季軍戰9日在台北小巨蛋開打，由陽明高中對上淡水商工，陽明何采琪（持球者）全場攻下18分，終場陽明高中以68比62勝出，拿下季軍。中央社記者翁睿坤攝 114年3月9日
113學年度高中籃球聯賽（HBL）女子甲級季軍戰9日在台北小巨蛋開打，陽明高中何采琪（中）全場攻下18分，最終陽明高中以68比62擊敗淡水商工，收下本屆女子組季軍。 中央社記者翁睿坤攝 114年3月9日
113學年度高中籃球聯賽（HBL）女子甲級季軍戰9日在台北小巨蛋開打，陽明高中何采琪（中）全場攻下18分，最終陽明高中以68比62擊敗淡水商工，收下本屆女子組季軍。 中央社記者翁睿坤攝 114年3月9日
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