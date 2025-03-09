HBL陳相榮轟全場最高26分 光復退南湖奪季軍

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（中央社記者陳容琛台北9日電）HBL高中籃球聯賽光復高中今天在男子組季軍戰，以90比71力退南湖高中，摘下季軍，其中陳相榮轟進全場最高26分。他表示，賽後與隊友抱在一起很感動。

去年與HBL男子組3連霸擦肩而過的光復，本季捲土重來，沒想到昨天在4強首戰爆冷不敵松山高中，確定無緣爭奪冠軍金盃，全隊賽後哭成一團。不過，重整心情後，今天在季軍戰面對南湖，終於展現出平時訓練狀態，從第1節即取得遙遙領先，最後以季軍為本季HBL之旅畫下句點。

光復教練陳定杰賽後接受媒體聯訪時表示，昨天輸球有點沮喪，因為代表連兩年無緣爭冠，甚至陷入自我懷疑，沒能即時穩住球員，今天告訴球員，只要扮演好場上角色，就離冠軍近一點，「確定拿下勝利後，情緒有點激動」。

此役陳相榮攻下全場最高26分，陳定杰特別提到，愛徒上季剛經歷左膝前十字韌帶全斷的嚴重傷勢，導致整季報銷，每天不斷辛苦復健，甚至一度偷哭，害怕無法再回到場上，「最後1場他帶領球隊獲勝，我對他很驕傲」。

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陳定杰指出，陳相榮高一獲得新人王後，整個人變得心高氣傲，但經歷這個嚴厲考驗，讓陳相榮學會謙虛，看好其未來性。

陳相榮感謝教練團及隊友的支持，並透露賽後與戰友抱在一起很感動，接下來將延續籃球路，目標赴美讀大學，挑戰不一樣的籃球環境。（編輯：管中維）1140309

113學年度高中籃球聯賽（HBL）季軍戰由光復高中與南湖高中交手，光復陣中陳相榮（白衣）砍下全場最高的26分外帶9籃板，助隊以90比71擊敗南湖、拿下季軍。中央社記者翁睿坤攝 114年3月9日

113學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組季軍戰9日在台北小巨蛋進行，由光復高中與南湖高中交手，場邊光復高中應援團賣力搖旗吶喊，為選手加油。中央社記者翁睿坤攝 114年3月9日