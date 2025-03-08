加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美智庫：華為利用空殼公司下單台積電 獲逾200萬顆AI晶片
首頁 / 運動
HBL
新聞專題
HBL1/166
首頁 / 運動

HBL衛冕軍南山擊敗南湖 冠軍戰與松山對決

2025/3/8 21:51（3/8 22:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113學年度HBL高中籃球聯賽男子組衛冕軍南山高中（白衣）8日晚間4強首戰以86比70擊敗南湖高中（紫衣），取得冠軍戰門票，賽後選手在場中慶祝。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
113學年度HBL高中籃球聯賽男子組衛冕軍南山高中（白衣）8日晚間4強首戰以86比70擊敗南湖高中（紫衣），取得冠軍戰門票，賽後選手在場中慶祝。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北8日電）HBL衛冕軍南山高中今天在4強首戰靠著劉耕灝攻下25分，加上謝旻耕挹注「準大三元」，最後以86比70力退南湖高中，明天將在冠軍戰與松山高中對決。

頂著衛冕身分進入小巨蛋的南山，今天在HBL高中籃球聯賽4強首戰與南湖正面交鋒，雙方戰況從開賽就激烈，尤其中間遭到周佑承跨節連得9分、一度陷入5分落後，不過南山在決勝節上演大反攻，一波21比3攻勢瞬間奠定勝基，如願取得冠軍戰門票、有望挑戰衛冕。

此役南山以劉耕灝攻下25分、6籃板為表現最佳，主力控衛謝旻耕則挹注「準大三元」11分、9籃板、11助攻，陳均維貢獻16分、11籃板，而楊承叡飆進3記三分球、取得13分。

南山教練林育正賽後接受媒體聯訪時表示，對手給予很大壓力，甚至在主力球員有犯規麻煩情況下，導致比分被超前，所幸第4節投籃命中率提升、逐漸找回進攻節奏，才辛苦地拿下比賽。

林育正指出，希望球員明天全力以赴面對的冠軍戰，絲毫不能放鬆任何1分鐘，當然也不要太有壓力，「哨聲響比賽才算結束，只要平常心做好執行面的東西，我想結果應該是不會太差。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南山高二主控謝旻耕在8強階段不慎臀部受傷，導致休息接近1個月，如今在小巨蛋正式復出，他笑說受傷期間在場下看的東西變得更廣，無形中增添自己的傳球視野，「像今天傳了11助攻，看著隊友投進做出一些奇怪的表現，我也覺得很開心，更想要助攻給隊友。」

值得一提的是，本季HBL男子組冠軍戰將上演第4度南山、松山的「雙山大戰」，過去松山有2度成功稱王，而南山除了挑戰衛冕外，還想拚隊史第9冠、第2度2連霸。（編輯：陳政偉）1140308

#HBL
#小巨蛋
#南山高中
#南湖高中
#林育正
#劉耕灝
HBL高中籃球聯賽南山高中8日4強首戰以86比70擊敗南湖高中，確定前進冠軍戰，南山陣中劉耕灝（圖）貢獻25分、全隊最高，率隊獲勝。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
HBL高中籃球聯賽南山高中8日4強首戰以86比70擊敗南湖高中，確定前進冠軍戰，南山陣中劉耕灝（圖）貢獻25分、全隊最高，率隊獲勝。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
HBL高中籃球聯賽4強戰8日晚間上演男子組南山高中與南湖高中之戰，終場南山以86比70取得冠軍戰門票，陳均維（圖）貢獻16分11籃板，助隊拿勝。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
HBL高中籃球聯賽4強戰8日晚間上演男子組南山高中與南湖高中之戰，終場南山以86比70取得冠軍戰門票，陳均維（圖）貢獻16分11籃板，助隊拿勝。中央社記者張新偉攝 114年3月8日
延伸閱讀
HBL松山最後一分鐘戲劇性逆轉光復 睽違7年晉冠軍戰 HBL北一女斷淡商小巨蛋12連勝 晉冠軍戰拚衛冕HBL松山劉程恩罰球大心臟 感謝隊友一起逆轉勝HBL陳薇涵攻下18分 永仁退陽明晉級冠軍戰
謝旻耕
HBL南山拚男子組衛冕 教練林育正盼球員平常心
劉耕灝
HBL衛冕軍南山險勝南湖 8強首戰開胡
HBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
HBL北一女斷淡商小巨蛋12連勝 晉冠軍戰拚衛冕
27
更多編輯台推薦新聞：