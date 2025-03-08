HBL衛冕軍南山擊敗南湖 冠軍戰與松山對決
2025/3/8 21:51（3/8 22:14 更新）
（中央社記者陳容琛台北8日電）HBL衛冕軍南山高中今天在4強首戰靠著劉耕灝攻下25分，加上謝旻耕挹注「準大三元」，最後以86比70力退南湖高中，明天將在冠軍戰與松山高中對決。
頂著衛冕身分進入小巨蛋的南山，今天在HBL高中籃球聯賽4強首戰與南湖正面交鋒，雙方戰況從開賽就激烈，尤其中間遭到周佑承跨節連得9分、一度陷入5分落後，不過南山在決勝節上演大反攻，一波21比3攻勢瞬間奠定勝基，如願取得冠軍戰門票、有望挑戰衛冕。
此役南山以劉耕灝攻下25分、6籃板為表現最佳，主力控衛謝旻耕則挹注「準大三元」11分、9籃板、11助攻，陳均維貢獻16分、11籃板，而楊承叡飆進3記三分球、取得13分。
南山教練林育正賽後接受媒體聯訪時表示，對手給予很大壓力，甚至在主力球員有犯規麻煩情況下，導致比分被超前，所幸第4節投籃命中率提升、逐漸找回進攻節奏，才辛苦地拿下比賽。
林育正指出，希望球員明天全力以赴面對的冠軍戰，絲毫不能放鬆任何1分鐘，當然也不要太有壓力，「哨聲響比賽才算結束，只要平常心做好執行面的東西，我想結果應該是不會太差。」
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南山高二主控謝旻耕在8強階段不慎臀部受傷，導致休息接近1個月，如今在小巨蛋正式復出，他笑說受傷期間在場下看的東西變得更廣，無形中增添自己的傳球視野，「像今天傳了11助攻，看著隊友投進做出一些奇怪的表現，我也覺得很開心，更想要助攻給隊友。」
值得一提的是，本季HBL男子組冠軍戰將上演第4度南山、松山的「雙山大戰」，過去松山有2度成功稱王，而南山除了挑戰衛冕外，還想拚隊史第9冠、第2度2連霸。（編輯：陳政偉）1140308
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