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HBL陳薇涵攻下18分 永仁退陽明晉級冠軍戰

2025/3/8 13:39
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（中央社記者陳容琛台北8日電）重返HBL高中籃球聯賽女子組4強的永仁高中，今天靠著陳薇涵負傷攻下全隊最高18分，最後以67比60力退陽明高中，率先取得冠軍戰門票。

113學年度HBL男、女子組決賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，首先登場的是過去曾締造連霸、繼110學年度再次擠身4強之列的永仁，與連續5年挺進小巨蛋的陽明正面交鋒，雙方在上半場陷入拉鋸戰，永仁半場打完以2分落後。

然而，永仁在易籃後逆轉戰局，尤其第3節僅讓陽明攻下4分、奠定勝基，最後在主力陳薇涵取得全隊最高18分，搭配曾廷翊挹注15分、11助攻的帶領下，順利以7分之差帶走比賽勝利，同時率先搶下冠軍戰門票。

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永仁教練時超傑賽後接受媒體聯訪時表示，過去兩年未能晉級4強，本季一開始又走得跌跌撞撞，讓他深知進入小巨蛋真的不容易，「因為學生努力認真，平常訓練沒有一刻是鬆懈的，讓我真的上了一課，平時訓練沒有白費。」

高三才首度正式「解鎖」小巨蛋，曾廷翊表示，即便進入中場休息處於落後，不過教練團仍鼓勵重新再來，並在下半場掌控好節奏，「感覺心情很興奮，尤其是回饋我的家人，因為我是澎湖人，他們來比賽都要搭飛機，這次還來了將近30人，很感謝她們。」1140308

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