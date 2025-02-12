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HBL松山搭上4強末班車 教練讚最棒生日禮物

2025/2/12 21:22
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（中央社記者陳容琛新北12日電）HBL松山高中今天在8強最終戰以79比61力退東山高中，如願搭上4強末班車，而且剛好是教練葉韋喬30歲生日，他笑說這是最棒的生日禮物。

必須在HBL高中籃球聯賽8強最終戰取勝才能前進4強，松山在非贏不可的壓力下，從首節開始後就一直保持穩定領先，最後在劉程恩繳出23分、8籃板、6助攻的全能發揮，搭配查傑挹注22分、6籃板、5助攻，拚到右肩脫臼的葉秀政也貢獻15分、8籃板，聯手幫助「綠色神盾」前進小巨蛋。

今天喜迎30歲生日的葉韋喬賽後接受媒體聯訪時笑說，這是非常棒的生日禮物，甚至在確定晉級4強一度想要落淚，「季前我們跌跌撞撞，休賽期還差點輸信義國中，一路上也不被大家看好，但他們相信自己，也得到很好的結果，我覺得是天註定，希望我今年生日歷練多一點。」

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葉韋喬透露，複賽從外卡出線，球員身上背負很大壓力，不過彼此從中建立更多革命情感，接下來將4強挑戰頭號種子光復高中，「目標當然是晉級冠軍戰，希望他們在最後2場比賽全力以赴。」

隨著松山搶下最後1張4強門票，確定與光復、南山及南湖在小巨蛋正面交鋒，至於女子組部分，挑戰衛冕的北一女中與永仁高中、淡水商工及陽明高中躋身4強之列。（編輯：李亨山）1140212

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