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HBL北一女力退南山 菜鳥陳柔安有膽識想拚新人后

2025/2/8 19:20（2/8 19:31 更新）
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HBL高中籃球聯賽女子組衛冕軍北一女中8日複賽以76比68力退南山高中，北一女高一菜鳥陳柔安（中）貢獻13分、4抄截、4籃板，被教練稱讚有膽識。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月8日
HBL高中籃球聯賽女子組衛冕軍北一女中8日複賽以76比68力退南山高中，北一女高一菜鳥陳柔安（中）貢獻13分、4抄截、4籃板，被教練稱讚有膽識。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月8日
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（中央社記者陳容琛新北8日電）HBL女子組衛冕軍北一女中今天以76比68力退南山高中，其中高一的陳柔安貢獻13分、4抄截，獲得教練稱讚具備膽識，而她也將新人后視為目標。

上季北一女以全勝之姿風光摘下HBL高中籃球聯賽女子組冠軍，今年目標是完成衛冕，沒想到8強首戰即踢到鐵板，不過團隊隨即穩住陣腳，接連擊敗苗栗高商、永平高中，今天在王若妍攻下19分、9籃板、6助攻的帶領下，以8分之差擊敗南山，取得8強階段第3勝。

北一女教練駱燕萍賽後接受媒體聯訪時表示，雖然今天整體還是有一點狀況，不過在進攻流暢度修正很多，搭配較為專注的防守，成功限制南山主力葉侑璇的發揮，並點出此役關鍵在王若妍適時挺身而出，幫助球隊搶下勝利。

值得一提的是，具有「北投女Kobe」封號的北一女菜鳥陳柔安，從預賽即獲得穩定的上場時間，今天也貢獻13分、4籃板、3助攻、4抄截。駱燕萍認為，陳柔安掌控節奏能力不錯，而且場上膽識不俗，就算前幾天遇到小低潮，調整度也比其他球員高出很多。

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陳柔安提到，北一女陣中不乏民族實中畢業的學姐，因此適應上沒有問題，而駱燕萍也希望她能扛下控球後衛的責任，幫助隊友尋找機會，「想要拚新人后，但先以晉級4強為目標。」

另外，預賽從外卡出線的永仁高中，今天在「雙蓁」鍾雨蓁、黃翊蓁都攻下雙10的帶領下，以71比58擊敗傳統強權淡水商工，成為女子組8強唯一不敗的球隊，高機率重返4強之列。（編輯：李亨山）1140208

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HBL衛冕軍北一女攻勢多點開花 靠拉尾盤勝永平
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