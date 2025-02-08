加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北捷文湖線號誌異常檢修 全線運行時間增加
首頁 / 運動
HBL
新聞專題
HBL1/148
首頁 / 運動

HBL光復勝南山續保不敗 謝昀達攻21分不後悔轉學

2025/2/8 21:03（2/8 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113學年度HBL高中籃球聯賽男子組光復高中8日靠著謝昀達（前）回神攻下21分、8籃板，終場就以77比69擊敗南山高中。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月8日
113學年度HBL高中籃球聯賽男子組光復高中8日靠著謝昀達（前）回神攻下21分、8籃板，終場就以77比69擊敗南山高中。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北8日電）HBL光復高中今天以77比69擊敗衛冕軍南山高中，成為本季唯一不敗球隊，其中攻下21分的謝昀達去年因轉學必須服「球監」，他表示不後悔轉學決定。

本季在HBL高中籃球聯賽尚未吞敗的光復今天在8強與南山正面交鋒，重演上季HBL冠軍戰戲碼，此役光復全員皆兵，幾乎所有球員都有得分進帳，其中高三的謝昀達攻下21分、8籃板，搭配張鈞淮的15分、12籃板，攜手帶領光復延續本季不敗紀錄，同時取得8強階段4連勝。

走出8強前三戰低潮的陰霾，此役謝昀達終於回神，他指出一開始狀況不好，過於陷入自責的情緒，變得在場上沒辦法完全專注，即便教練團祭出「心靈雞湯」攻勢，也未見太多起色，直到被點出「再這樣打球絕對不是打籃球的料」，才幫助謝昀達即時復活。

google news透過 Google News追蹤中央社

值得一提的是，謝昀達高一就讀高苑工商時就展現不錯的天賦，不過卻在高二毅然決然轉學至光復，經過1年的「球監」後，本季重新站上HBL舞台。謝昀達接受媒體聯訪時表示，過去1年對他的籃球生涯來說幫助很大，除了能以旁觀者角色研究隊友的打法，還提前轉型為控球後衛。

雖然上季未能踏上HBL賽場，然而謝昀達並不後悔轉學決定，因為相對得到比較多資源，甚至有出國比賽經驗，力量也通過重訓獲得提升，「但在控球方面，我還在學習怎麼控制節奏。」（編輯：李亨山）1140208

謝昀達
HBL光復逆轉擊敗成功 總教練：培養選手打硬仗
張鈞淮
HBL光復、南山、錦和晉8強 松山落入外卡
HBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
HBL北一女力退南山 菜鳥陳柔安有膽識想拚新人后
107
更多編輯台推薦新聞：