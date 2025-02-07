HBL衛冕軍南山輕取能仁 8強豪奪3連勝

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（中央社記者陳容琛新北7日電）HBL高中籃球聯賽男子組衛冕軍南山高中今天8強賽迎戰能仁家商，在首節僅讓對手得到4分情況下，加上團隊手感火燙，最後以95比66輕鬆摘下3連勝。

HBL男子組8強前兩戰皆驚險勝出的南山今天面對能仁，首節在對手狀況不佳、單節僅得到4分的情況下，南山早早手握大幅度領先，搭配自身團隊投籃手感表現也不俗，最後以逼近30分之差取勝，在8強階段取得3連勝，有望再度擠身4強之列。

南山教練林育正接受媒體聯訪時指出，今天對手給予的防守壓力沒有這麼大，導致首節即拉開比分差距，不過能仁中間一度變換防守策略，讓球員節奏有點亂掉，因此場上應變能力需要再提升。

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前台灣男籃名將「寶兒」楊哲宜之子楊曜名本季首度穿上屬於自己的HBL球衣，此役從板凳出發貢獻12分、3籃板。楊曜名透露，有預期8強的強度比預賽、複賽還要高，所以全隊須更加團結，「前面幾場出手比較猶豫，但在隊友的鼓勵下，今天就勇敢出手。」

另外，上季勇奪HBL亞軍的光復高中今天在4人得分達到雙位數的帶領下，其中謝昀達挹注11分、7籃板、6助攻，聯手以79比57力退東泰高中，同樣在8強維持不敗金身，明天將與南山正面交鋒。（編輯：戴光育）1140207