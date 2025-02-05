HBL永仁8強首戰氣走衛冕軍 斬斷北一女跨季19連勝

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（中央社記者陳容琛台北5日電）HBL高中籃球聯賽永仁高中今天靠著陳薇涵攻下20分、13籃板帶領下，在女子組8強首戰以71比70逆轉勝，以1分之差氣走衛冕軍北一女中，同時斬斷對手跨季19連勝。

力拚重返女子組4強的永仁高中，本季在預賽雖表現跌跌撞撞，所幸在關鍵的外卡戰勝出，如願取得8強門票，全體球員也決定農曆新年假期留在學校集訓，針對其他球隊風格進行研究，專注備戰8強。

今天8強首戰面對衛冕軍北一女，永仁上半場緊咬比分，並在決勝節上演逆襲，不僅一舉超前比分，更靠著鍾雨蓁的再見抄截、擋住北一女反撲攻勢，最後永仁以1分之差驚險搶下勝利，同時斬斷對手跨季19連勝。

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此役陳薇涵上場26分鐘，攻下全場最高20分，外帶13籃板，而鍾雨蓁同樣繳出10分、23籃板的「雙10」成績單，搭配曾廷翊的12分、6助攻，聯手幫助永仁在8強首戰開出紅盤。

永仁教練時超傑接受中央社採訪時表示，第1場比賽永遠是最難打的，並點出球員在心理關卡不夠霸氣，遇到比較強的球隊容易綁手綁腳，但今天希望球員放開來打、不要保留，「現在搶下關鍵1勝，接下來以晉級4強為目標，相信經過這場比賽後，球員心態上在也會更放開。」（編輯：龍柏安）1140205