HBL蔡學墉投籃影片爆紅 轟20分率南湖8強勝出

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（中央社記者陳容琛新北6日電）因為社群媒體Threads一段在觀眾席投籃引發關注，HBL南湖高中射手蔡學墉今天飆進20分，幫助球隊以81比70擊敗東泰高中、在8強階段順利開胡。

繼108學年度再度勇闖HBL高中籃球聯賽8強，南湖今天迎戰上季4強的東泰，在當家射手蔡學墉轟進全場最高20分，搭配周佑承貢獻14分、6籃板、9助攻、7抄截的全能演出，最後如願在8強開胡，同時走出昨役以1分之差惜敗傳統強權南山高中的陰霾。

過去多次率領南湖挺進8強，本季回鍋擔任教練的王浩森賽後接受媒體聯訪時表示，今天這場勝利非常關鍵，並提到球隊已經很多年沒有晉級8強階段，因此球員皆相當珍惜這個舞台，並渴望證明自己，「以過年這段期間來說，看得出來他們很認真練習。」

此役蔡學墉飆進6記三分球，王浩森指出，蔡學墉就是純射手，因此在場上希望他勇於出手，而且球風屬於硬漢類型，在防守端也能替球隊貢獻，並打趣表示，「他的臉皮蠻厚的，就算沒有進也會持續勇敢出手。」

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從小即具備射手本色，然而蔡學墉透露，其實高一被點出投籃出手點太低問題，因此有更改投籃動作，一開始在比賽不太敢用，甚至罰球時還會「麵包」，所幸經過半年的調整，慢慢收到不錯的效果，「今天就是做好本分工作。」

有趣的是，蔡學墉日前一段二樓觀眾席投籃連續命中的影片，意外在社群媒體Threads爆紅，吸引超過百萬人次觀看。蔡學墉笑說當時已經準備收東西下樓，在隊友起鬨情況下，開啟驚奇的連續進球，「沒想到有這麼多人關注。」（編輯：李亨山）1140206