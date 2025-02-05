HBL衛冕軍南山險勝南湖 8強首戰開胡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北5日電）HBL男子組衛冕軍南山高中今天在8強首戰差點翻船，最後驚險以75比73擊敗南湖高中，教練林育正笑說，自己都流汗了，甚至比球員還緊張。

113學年度HBL高中籃球聯賽男、女子組8強今天正式點燃戰火，其中力拚男子組衛冕的南山，今天面對南湖被嚇出一身冷汗，一度陷入雙位數落後，所幸在下半場及時回神，加上第4節擋住對手的反撲攻勢，尤其南湖在最後一波攻勢並未採取犯規戰術，讓南山以2分之差順利在8強開胡。

南山教練林育正賽後接受媒體聯訪時認為，今天球隊為了把節奏打快，發生太多失誤，導致戰局變得緊繃，更打趣表示，自己在場下看到都流汗了，甚至比球員還緊張，「所有球隊實力都很接近，比的是誰適應時間愈短，就愈能盡快掌握比賽節奏。」

透過 Google News 追蹤中央社

8強首戰有驚無險開胡，林育正指出，這個階段首要目標鎖定晉級4強，「畢竟上面這麼多人幫忙加油，有他們在是助力。」

南山高三球員劉耕灝擁有身高197公分的傲人身材，而且具備外線投射能力，未來潛力備受期待，去年也入選U18亞洲盃國手，此役則攻下19分、8籃板、4阻攻。林育正看好劉耕灝未來發展性，甚至赴美國發展，不過他希望愛徒加強場上態度，學習怎麼與其他選手合作，才能朝更高等級球賽邁進。（編輯：李亨山）1140205