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HBL永仁挺進4強 陳薇涵完成與阿嬤小巨蛋之約

2025/2/10 17:33（2/10 18:16 更新）
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HBL高中籃球聯賽永仁高中（圖）10日以95比67擊敗永平高中，確定搶下女子組首張4強門票。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月10日
HBL高中籃球聯賽永仁高中（圖）10日以95比67擊敗永平高中，確定搶下女子組首張4強門票。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月10日
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（中央社記者陳容琛新北10日電）HBL高中籃球聯賽永仁高中今天以95比67擊敗永平高中，確定搶下女子組首張4強門票，高三的主力陳薇涵笑說，終於能夠完成與阿嬤的小巨蛋之約。

已經連續兩季未能擠身4強之列的永仁，本季預賽從外卡出線，沒想到進入8強狀態絕佳，更讓上季冠、亞軍球隊接連「中箭落馬」，永仁今天靠著陳薇涵攻下全場最高21分，搭配曾廷翊繳出10分、8籃板、9助攻的全能發揮，最後以28分之差輕取永平，確定前進4強。

永仁教練時超傑賽後接受媒體聯訪時表示，重返4強一直是本季目標，甚至期待站上冠軍戰舞台，「雖然預賽跌跌撞撞，不過在複賽首戰很幸運贏了北一女，幫助團隊整體信心的提升，我們球員也愈來愈進入狀況」。

前兩年流淚看著其他球隊晉級4強，如今努力終於收獲甜美果實，陳薇涵興奮表示，很期待即將站上小巨蛋舞台，「練習很久卻沒有完成目標，那種失落感一直記在心中，今年8強我們有很好的開局，也終於取得4強門票，感覺有點小放鬆，但我會繼續警惕自己」。

相較於前兩年的不成熟，陳薇涵自評在心態調整上成長很多，以往只要投籃不進就會變得很急躁，現在還能透過防守、助攻幫助團隊，「這次8強我給自己一個目標，要保持微笑打每一場球賽，然後享受過程，也讓團隊氛圍變得更好。」

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陳薇涵是來自高雄的布農族姑娘，她笑說，準備好帶著家人在小巨蛋進場儀式亮相，尤其阿嬤已經放話要占1個名額，「姑婆說晉級要租遊覽車，帶整個家族到台北，甚至詢問能否受邀擔任中場表演嘉賓」。

另外，傳統強權淡水商工在廖秀珍狂轟「雙30」37分、30籃板的帶領下，以94比75擊敗普門中學，同樣確定重返4強。（編輯：管中維）1140210

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