陳盈駿激勵奏效 HBL能仁退南湖拚4強還有生機

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（中央社記者陳容琛新北10日電）在大學長陳盈駿激勵下，高中籃球聯賽（HBL）傳統勁旅能仁家商今天在背水一戰以74比67擊敗南湖高中，還有機會晉級4強，不過除了自助外，還得靠天助。

上季無緣擠身4強之列的能仁，今年目標重返小巨蛋，沒想到在8強前兩戰遭到「震撼教育」，接連以大比分敗給松山高中、南山高中，導致晉級之路岌岌可危。經過昨天的休兵後，能仁今天在背水一戰找回節奏，靠著劉東勝攻下21分，搭配傅雋堯的12分、24籃板，聯手幫助球隊保有晉級機會。

能仁教練李正豪賽後接受媒體聯訪時表示，昨天看到球員出門時愁眉苦臉，因此告訴他們要露出微笑，否則狀況只會愈來愈差，而日前來「探班」的大學長陳盈駿也特別「灌雞湯」勉勵高三的球員放開來打，「不然8強一開始我們在信心度被影響很多。」

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幾乎打滿全場的能仁中鋒傅雋堯透露，8強階段一開始團隊的強度沒有跟上，變得一直被其他球隊「上課」，常常第1節陷入大幅度落後，即便接下來回神仍追不回來，「今天教練在白板上寫『討回來』，很開心我們有做到。」

目前HBL男子組僅有光復高中確定晉級，南山高中只要明天對戰東山高中取勝，同樣能夠取得4強門票。至於女子組部分，8強維持不敗的永仁高中確定挺進4強，其餘包含北一女中、淡水商工也有望攜手晉級。（編輯：戴光育）1140210