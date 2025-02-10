加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳盈駿激勵奏效 HBL能仁退南湖拚4強還有生機

2025/2/10 23:03（2/10 23:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113學年度高中籃球聯賽（HBL）傳統勁旅能仁家商10日靠著傅雋堯（右）攻下「雙10」12分、24籃板，搭配劉東勝挹注21分，在背水一戰以74比67擊敗南湖高中，晉級4強尚未絕望。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月10日
113學年度高中籃球聯賽（HBL）傳統勁旅能仁家商10日靠著傅雋堯（右）攻下「雙10」12分、24籃板，搭配劉東勝挹注21分，在背水一戰以74比67擊敗南湖高中，晉級4強尚未絕望。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北10日電）在大學長陳盈駿激勵下，高中籃球聯賽（HBL）傳統勁旅能仁家商今天在背水一戰以74比67擊敗南湖高中，還有機會晉級4強，不過除了自助外，還得靠天助。

上季無緣擠身4強之列的能仁，今年目標重返小巨蛋，沒想到在8強前兩戰遭到「震撼教育」，接連以大比分敗給松山高中、南山高中，導致晉級之路岌岌可危。經過昨天的休兵後，能仁今天在背水一戰找回節奏，靠著劉東勝攻下21分，搭配傅雋堯的12分、24籃板，聯手幫助球隊保有晉級機會。

能仁教練李正豪賽後接受媒體聯訪時表示，昨天看到球員出門時愁眉苦臉，因此告訴他們要露出微笑，否則狀況只會愈來愈差，而日前來「探班」的大學長陳盈駿也特別「灌雞湯」勉勵高三的球員放開來打，「不然8強一開始我們在信心度被影響很多。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

幾乎打滿全場的能仁中鋒傅雋堯透露，8強階段一開始團隊的強度沒有跟上，變得一直被其他球隊「上課」，常常第1節陷入大幅度落後，即便接下來回神仍追不回來，「今天教練在白板上寫『討回來』，很開心我們有做到。」

目前HBL男子組僅有光復高中確定晉級，南山高中只要明天對戰東山高中取勝，同樣能夠取得4強門票。至於女子組部分，8強維持不敗的永仁高中確定挺進4強，其餘包含北一女中、淡水商工也有望攜手晉級。（編輯：戴光育）1140210

陳盈駿
亞洲盃男籃資格賽 陳盈駿胡瓏貿林秉聖因傷退出亞洲盃男籃資格賽16人名單出爐 陳盈駿、劉錚領軍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：