HBL許語珊21分13籃板 陽明勝普門晉級4強

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（中央社記者黎建忠台北11日電）HBL高中甲級籃球聯賽今天進行的女子組複賽，陽明高中靠著許語珊繳出21分、13籃板帶動下，終場以72比66擊敗普門中學，確定挺進4強。

陽明高中擊敗普門中學後，113學年度HBL女子組4強也全數確定，除了永仁高中搶下複賽第1外，另外3隊分別為淡水商工、北一女中、陽明高中，但第2-4的排名還需等到明天賽程打完才能確定。

只要贏球就能提前晉級4強的陽明高中，今天首節就打出26比15的優勢，半場結束仍以41比33領先；儘管普門試圖追分，但無奈三分球命中率欠佳，還是讓陽明帶走勝利。

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陽明高中表現相當平均，蘇衡打滿40分鐘雖僅拿5分、4籃板，但送出10次助攻，有效串聯全隊攻勢，除了中鋒許語珊繳出雙十成績單外，替補的林映樺也有8分、11籃板，何采琪則繳出18分、4籃板、5助攻。

普門高中全場雖7人應戰，但其中許彣禔只上場4分鐘，全隊以替補出賽的陳詩晴拿下最高的22分。（編輯：李亨山）1140211