加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
腹瀉單週30萬人次就醫10年新高 群聚禍首諾羅最多
首頁 / 運動
HBL
新聞專題
HBL2/153
首頁 / 運動

HBL許語珊21分13籃板 陽明勝普門晉級4強

2025/2/11 17:49（2/11 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
HBL高中甲級籃球聯賽11日進行女子組複賽，陽明高中（綠衣）以72比66擊敗普門中學，確定挺進4強。（高中體總提供）中央社記者黎建忠傳真 114年2月11日
HBL高中甲級籃球聯賽11日進行女子組複賽，陽明高中（綠衣）以72比66擊敗普門中學，確定挺進4強。（高中體總提供）中央社記者黎建忠傳真 114年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）HBL高中甲級籃球聯賽今天進行的女子組複賽，陽明高中靠著許語珊繳出21分、13籃板帶動下，終場以72比66擊敗普門中學，確定挺進4強。

陽明高中擊敗普門中學後，113學年度HBL女子組4強也全數確定，除了永仁高中搶下複賽第1外，另外3隊分別為淡水商工、北一女中、陽明高中，但第2-4的排名還需等到明天賽程打完才能確定。

只要贏球就能提前晉級4強的陽明高中，今天首節就打出26比15的優勢，半場結束仍以41比33領先；儘管普門試圖追分，但無奈三分球命中率欠佳，還是讓陽明帶走勝利。

google news透過 Google News追蹤中央社

陽明高中表現相當平均，蘇衡打滿40分鐘雖僅拿5分、4籃板，但送出10次助攻，有效串聯全隊攻勢，除了中鋒許語珊繳出雙十成績單外，替補的林映樺也有8分、11籃板，何采琪則繳出18分、4籃板、5助攻。

普門高中全場雖7人應戰，但其中許彣禔只上場4分鐘，全隊以替補出賽的陳詩晴拿下最高的22分。（編輯：李亨山）1140211

#HBL
#陽明高中
HBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
HBL男女總冠軍賽 高中體總首度試辦售票
19
更多編輯台推薦新聞：