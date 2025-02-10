HBL光復晉4強 致勝功臣陳相榮曾因傷想放棄籃球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北10日電）HBL光復高中今天以74比71險勝錦和高中，率先搶下4強門票，致勝功臣陳相榮一度因傷勢考慮放棄籃球，不過教練陳定杰一句話，讓他誓言繼續拚戰。

上季挑戰3連霸失利的光復高中，今年力拚重返HBL高中籃球聯賽冠軍榮耀，雖然今天與錦和陷入膠著戰，但在陳相榮終場前19.8秒的致勝上籃的帶領下，幫助球隊鎖定戰果，最後光復有驚無險摘下8強階段5連勝，不僅提前確定晉級4強，同時延續本季的不敗金身。

父親是公賣金龍男籃（台啤前身）知名射手陳文宗，陳相榮此役攻下「雙10」21分、10籃板，成為光復的致勝功臣。而高一榮膺新人王頭銜的他，卻在上季遭遇左膝前十字韌帶全斷的嚴重傷勢，導致整季報銷，好不容易撐過艱辛的復健期，陳相榮又在升高三的暑假不慎受傷，讓他開始萌生放棄籃球的念頭。

透過 Google News 追蹤中央社

不過，家人在背後相挺，加上光復教練陳定杰一句「等你回來場上」，陳相榮深深感受到教練團的信任，因此下定決心努力重返球場，「現在已經恢復8、9成，差在彈跳的爆發力，沒辦法像以前跳得這麼高。」

上季只能在觀眾席看著隊友在小巨蛋奮戰，如今陳相榮將再度踏上熟悉的舞台，他期盼盡力幫助球隊，「去年在場邊看手很癢，雖然會擔心再次弄傷膝蓋，但現在抱持更珍惜的心態，希望屆時能夠好好地表現自己。」（編輯：李亨山）1140210