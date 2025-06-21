醫界盼115年健保總額成長至少5.5% 邱泰源：會盡力

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）健保總額每年9月協商，醫界盼明年成長率至少維持與今年相同5.5%，喊話保費漲不漲勿淪政治議題。衛福部長邱泰源今天說，會盡力與今年相當，補足安全準備金並不困難，請放心。

全民健康保險法明訂實施總額支付制度，每年9月協商下年度醫療給付總額。根據最新民國115年健保總額範圍草案，若採取高推估5.5%方案，明年健保總額將高達新台幣9883.1億元，保費勢必面臨調漲壓力。

台灣醫院協會理事長李飛鵬今天在台灣醫務管理學會會員大會中指出，健保的2大問題在於錢不夠、支付標準不夠，健保錢不夠，是加法、減法的問題，「但大家卻是用微積分來處理」。未來他將結合公會、醫管的力量共同努力，對健保費率提出一套調整公式，「不要每次都是政治議題」。

李飛鵬直言，現在一談保費調整，政府就擔心失去政權，形同禁忌話題，但他認為目前包含付費者、勞工也願意調整保費，主要是企業主不願意承擔。未來健保應建立總額不足時的調整方式，就像汽油價格浮動般。

對於醫界喊話，衛生福利部長邱泰源下午出席第1屆紫絲帶社區認證表揚典禮，他在會前接受媒體聯訪表示，相關公式很早就有，健保已經上路30年，對台灣貢獻良多，避免因病而貧，或是因為貧窮而無法看病，讓台灣醫療平權成世界典範。

在面臨超高齡社會、改善醫療職場等挑戰時，邱泰源表示，應該在這些目標下，調整健保財務問題；計算不是太困難，最重要是大家要取得共識，健全健保財務，對於各界期待會持續努力，他也同意醫界看法，絕對不要成為政治議題。

媒體追問，這是否意味明年的成長率將往高的方向給。邱泰源說：「我們會盡量。」若要保持與今年相同的成長率（5.5%），安全準備金會稍微有一點不足，「這很容易可以填補過來，所以都沒有問題」，會朝這樣的目標努力，請放心。

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邱泰源在紫絲帶社區認證表揚典禮致詞表示，社區初級預防工作用公衛概念來看，就像人的健康，平時要多運動、注意飲食、作息正常，就不容易生病，預防勝於治療。防暴工作也是一樣，透過宣導，讓每個人都具備防暴意識及敏感度，遇到暴力事件時得以辨識與通報，以達預防暴力發生及再發生的效果。

衛福部表示，遠親不如近鄰，在地社區組織是最好的防暴網絡夥伴，未來將持續透過經費挹注、教育訓練、多元競賽及認證等，讓更多社區加入防暴行列，並讓社區防暴力量更茁壯；每個人都可以是暴力守門員，並透過鄰里力量守護自己社區的每一個成員與家庭。（編輯：張雅淨）1140621