警破詐團虛擬貨幣洗錢換黃金 走私柬埔寨300公斤

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊偵辦詐欺案，查獲詐欺集團收取被害人現金、虛擬貨幣後兌換黃金，寄空運包裹到柬埔寨，初估已走私超過300公斤出境，逮捕2犯嫌，依法送辦。

電信偵查大隊第二隊今天發布新聞稿表示，刑事局與新北市政府警察局刑警大隊等共組專案小組偵辦假投資詐欺集團案，總計169人受害、財損約新台幣6億元。

專案小組追查民國114年1月間搜索假投資詐欺集團水房據點，發現集團收取被害人現金或虛擬貨幣後，立即透過其他洗錢集團換成黃金，再空運寄到柬埔寨給詐欺集團機房。

專案小組耗時近半年蒐證追查、確認李姓男子走私黃金集團犯行態樣後，9日先攔截陳姓集團成員要寄送到柬埔寨、越南的2件包裹，內含2塊鉛合金門擋，扣押後並切割查驗。

專案小組次日搜索、拘提李姓男子，當場查扣尚未完成包裝的12條黃金金條，另於陳姓男子處查扣4個鉛塊門擋，經切割、溶解外包合金，查扣12塊黃金（每條約1公斤），共計查扣黃金金條總重24公斤。依10日台灣銀行牌價每公克新台幣3226元換算，價值約7742萬元。

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專案小組發現2人將現金、虛擬貨幣透過洗錢集團換成黃金，再以鉛合金包裹，企圖躲避X光機查驗。清查犯嫌寄件單據，2人去年7月起開始走私黃金，以每月寄送30公斤黃金走私量推估，可能已寄送超過300公斤黃金洗錢出境。

全案警詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法解送台灣台北地方檢察署依法究辦，最重可處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。（編輯：李明宗）1140621