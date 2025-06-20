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竹縣推輔導計畫 協助企業建立碳排數據系統

2025/6/20 18:17（6/20 18:51 更新）
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新竹縣政府20日說明因應淨零轉型與永續治理，將辦理溫室氣體管理輔導計畫，對縣內有碳盤查需求企業提供溫室氣體診斷、盤查及查證等輔導，助業者建立碳排數據系統以利企業發展。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月20日
新竹縣政府20日說明因應淨零轉型與永續治理，將辦理溫室氣體管理輔導計畫，對縣內有碳盤查需求企業提供溫室氣體診斷、盤查及查證等輔導，助業者建立碳排數據系統以利企業發展。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣府今天指出，因應淨零轉型與永續治理，將舉辦工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫，提供有碳盤查需求企業有關溫室氣體診斷等輔導，協助建立碳排數據系統。

新竹縣政府透過文字表示，縣府長期關注工業區的綠色轉型與國際接軌需求，此次計畫由縣府主辦、中國生產力中心執行，將以碳排診斷、盤查輔導與查證等方向，協助企業從碳排盤點基礎開始，建構完整的碳數據系統與改善策略。

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竹縣府指出，將在6月30日辦「工業區永續發展與溫室氣體管理輔導計畫」啟用活動，並公告碳管理輔導相關申請辦法，活動當天將邀請碳盤查驗與ESG（環境保護、社會責任、公司治理）實務顧問團隊，現場分享國際趨勢與輔導經驗，並開放企業與顧問一對一媒合交流，提供申請流程指引等。

新竹縣產發處表示，盼透過診斷輔導與專業資源，協助企業掌握補助資源與行動建議，加速產業邁向永續低碳，也展現縣府推動淨零與建構碳管理體系的決心。（編輯：戴光育）1140620

#中國
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#淨零台灣
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