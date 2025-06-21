川普自認促成非洲兩國協議 嘆諾貝爾和平獎沒份

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天自認促成兩個交戰的非洲國家在華府達成和平協議，並抱怨他不會因此獲得諾貝爾和平獎。

法新社和「國會山莊報」（The Hill）報導，兩個交戰的非洲國家剛果民主共和國與盧安達本月18日在聯合聲明中說，他們已草簽一項目的在終結民主剛果東部衝突的協議，將於下週在華府正式簽署。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文證實這項突破性發展，稱「這對非洲來說是偉大的一天，坦白說，對全世界來說也是偉大的日子！」

川普表示，民主剛果與盧安達官員將於23日在華府簽署協議，不過這兩國的聯合聲明說，他們將於27日簽署。

根據聯合聲明，這項協議是在華府經過3天談判達成。協議內容是以4月簽署的原則宣言為基礎。

川普盛讚這項協議，但也抱怨說，他認為自己可能不會因為這項協議或美國協助化解其他許多衝突而獲得表揚。

他發文寫道：「我不會因此獲得諾貝爾和平獎，不會因為阻止印度和巴基斯坦之間的戰爭而得到諾貝爾和平獎，也不會因為阻止塞爾維亞和科索沃之間的戰爭而拿到諾貝爾和平獎。」他還提到北非和中東的衝突。

透過 Google News 追蹤中央社

巴基斯坦稍早宣布將提名川普角逐諾貝爾和平獎。印度和巴基斯坦5月經過多天激烈空襲後達成停火協議，川普自稱在當中扮演要角，印度總理莫迪（Narendra Modi）則試圖淡化川普的說法。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在2009年上任後不久獲頒諾貝爾和平獎，川普在去年大選競選期間抱怨說，民主黨籍的歐巴馬不值得獲獎。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140621