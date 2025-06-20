「大工藝嘉」開展 呈現嘉義工藝重鎮文化厚度

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市「大工藝嘉」工藝展今天於嘉義市立博物館開展，展現嘉義作為工藝重鎮文化厚度。市長黃敏惠現場頒發首屆「嘉藝獎」予登錄嘉義市無形文化資產傳統工藝類保存者工藝師。

黃敏惠致詞表示，嘉義市今年邁入建城321年，深厚歷史底蘊孕育出豐富的文化與工藝藝術。傳統技藝不只是技術的延續，更是生活記憶、信仰情感與城市文化的一部分。

黃敏惠指出，嘉義不僅是「木都」，同時也是「交趾陶」的故鄉，木構建築與木雕工藝豐富多元，孕育出許多知名工藝藝術家。

黃敏惠現場頒發首屆「嘉藝獎」，表揚8名於2013年至2023年間登錄為嘉義市無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師，肯定工藝師對技藝保存與創新傳承的長年貢獻。

嘉義市文化局表示，「嘉藝獎」工藝師包括交趾陶藝師呂勝南、高枝明；毫芒雕刻師蕭武龍，粧佛藝師張瑞益，藤編師程精鈞，木雕師李宗霖，以及鑿花藝師蔡共新與陳佐民。

展覽中特別展出呂勝南於九華山地藏庵昭忠祠「藝術陶壁」的筆稿。甫於今年5月辭世的蔡共新，其家屬也到場代表領獎，場面溫馨。

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嘉義市文化局長謝育哲指出，展覽展出橫跨交趾陶、木雕、剪黏、石雕、藤編、粧佛與毫芒雕刻等類別，展現嘉義作為工藝重鎮的文化厚度與創新潛力。展覽也結合實體展品、工藝手稿、紀錄影像與創作實驗，讓市民看見工藝的深度與溫度。

文化局指出，「大工藝嘉」展期即日起至11月16日，於嘉義市立博物館展出，展覽以「傳統與創新、跨域與整合」為策展核心，展區規劃「匠人之境」、「工藝陪跑者」、「當代交融」3大主題。1140620