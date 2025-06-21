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陳思宏「鬼地方」韓國熱賣 出版社讚引領台灣文學潮流

2025/6/21 15:11（6/21 15:27 更新）
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作家陳思宏（台上右2）21日在首爾國際書展台灣館舉行座談，吸引大批書迷參加。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月21日
作家陳思宏（台上右2）21日在首爾國際書展台灣館舉行座談，吸引大批書迷參加。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月21日
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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）作家陳思宏的長篇小說「鬼地方」在韓國熱賣，買下版權的出版社民音社表示，台灣文學近期在韓國逐漸掀起潮流，陳思宏是引領這股潮流的中心。

陳思宏的「鬼地方」2023年翻譯成韓文版在韓國出版，大受歡迎，成為民音社2024年海外文學銷量最好的台柱；陳思宏今天在首爾國際書展舉行座談，現場吸引大批書迷，還有人帶著自製應援毛巾表達支持。

陳思宏談到去年第一次訪韓參與文學節活動，有讀者看到他就哭得連話都說不出來，「我至今不知道他為什麼會哭」，但也讓他感受到讀者的熱情，「每天都像做夢一樣」；這次參加書展更是不停被書迷認出，讓他覺得自己就像女團TWICE的台灣成員周子瑜，陳思宏笑說，今後請叫他「文學界的子瑜」。

譯者金泰成也稱讚，陳思宏的作品很有趣，且有種適當的美，讓他的翻譯過程相當愉快，去年中出版的「第六十七隻穿山甲」韓文版更是只花了50多天就翻完。

除了「鬼地方」的背景設在陳思宏的故鄉永靖，「樓上的好人」及新作「社頭三姊妹」的背景則分別是員林和社頭，都位於韓國人較不熟悉的彰化，被稱為「彰化三部曲」。

「台灣每年都有『最無聊的縣』票選，彰化縣總是第一名」，但陳思宏說，他認為「最無聊的地方，有著最有趣的故事」，他也有意識地將多部小說的背景都設在這個他從小生長的地方，出版「社頭三姊妹」後，他還帶著40多名讀者一起前往當地旅遊。

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除了讓韓國讀者透過故事看見不同的台灣風景，陳思宏的作品也讓讀者看見了台灣社會的變化。「文學其實就是反映社會」，陳思宏說，台灣在2019年通過同性婚姻法後，社會變得更加自由開放，更適合作家創作，「有很多作家想把我們過去的眼淚寫在書裡，因為記憶是很重要的，我們絕對不能忘記以前的台灣是什麼樣子。」

「社會就像書展，每個攤位都有自己的聲音，也會重疊」，陳思宏說，韓國可能相比沒有那麼開放，但就像台灣過去的同志遊行常被批評穿著太過大膽，「第一次會被罵，到了第十次，他們就會習慣了」，鼓勵讀者勇敢做自己，「一起來當瘋子吧」。（編輯：陳慧萍）1140621

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作家陳思宏21日在首爾國際書展台灣館舉行座談，會後書迷排隊索取簽名。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月21日
作家陳思宏21日在首爾國際書展台灣館舉行座談，會後書迷排隊索取簽名。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月21日
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