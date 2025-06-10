首爾書展主題國 李遠：台灣感性被世界看見

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（中央社記者邱祖胤台北10日電）韓國首爾書展將於18日登場，台灣將以主題國「台灣館」的身分現身會場，文化部長李遠表示，我們正在造一座台灣文學的山，讓世界看見台灣的感性。

李遠今天出席「2025首爾國際書展 台灣主題國館」展前記者會表示，這次隨團參加書展的作家有23位，其中有文學作家、繪本作家及漫畫家，也有得過獎的導演、演員和樂團主唱，「這是一支堅強的台灣文學國家隊」。

本次「台灣館」主題為「台灣感性」，李遠說，台灣感性沒有任何一個國家可以取代，「什麼是台灣感性？一個有高山、被海洋圍繞的小島，被一次又一次捲入大歷史中，被殖民、被侵犯。但是島上的人卻練就了一種包容韌性，吸收外來者的文化，迅速和世界接軌，發展出自己獨一無二的文化底蘊，終於被世界看見。」

文策院董事長王時思致詞表示，期許藉由這次台灣首度擔任首爾書展主題國，能讓更多韓國讀者看見台灣的書寫與故事，感受出版及文化人所傳遞的台灣感性。

王時思表示，這並不是一次性的活動合作，而是文化友好關係的建立，未來無論是在出版、影視或遊戲上，文策院將持續推動與韓國內容產業長遠且多元的合作。

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根據文策院發布新聞稿，本次「台灣館」以閱讀為核心，發展出文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史等6個文化面向，展現台灣的文化深度與多元性，展示來自超過85家出版社、550本精選書目，結合已授權韓語版、品牌展示區，邀請韓國讀者一同感受台灣豐沛的出版能量。

書展期間將辦理超過60場活動，開幕邀請張嘉祥及「裝咖人」樂團帶來演出，大會主舞台將舉辦5場講座活動，邀集台韓兩地的創作者、譯者及出版社代表進行主題對談，台灣館則將進行35場作家活動。（編輯：吳素柔）1140610