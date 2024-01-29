【文化普拉斯】珍惜人生的到不了 作家陳思宏新書談遺憾

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：陳思宏／作家

主題：新書「第六十七隻穿山甲」與創作經歷

作家、台灣文學金典獎得主陳思宏出版新書「第六十七隻穿山甲」，描述女明星與男同志的難得友誼。他所出版的「鬼地方」榮獲台灣文學金典獎百萬首獎，書本被翻譯成多國語言，也榮登美國紐約時報的秋季書單。「鬼地方」也被改編成舞台劇，參與過舞台劇、拍過電影的陳思宏，這些經歷為他的創作注入了什麼樣的養分？

聽起來相當浪漫的寫作，其實也能很有規範。規律的生活，自認有著「無聊的人生」，陳思宏是如何寫出一篇篇引人入勝的故事？他說「人生的句點一定是充滿缺口」，當遺憾來時該如何面對？收聽本節目，由作家陳思宏分享他的創作經歷與人生觀點。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：王昱文｜文字編輯：鄭惠文

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ陳思宏】

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