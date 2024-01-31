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【特派談新事】南太平洋友邦外交 諾魯斷交、吐瓦魯選後將如何？

2024/1/31 16:42（1/31 16:46 更新）
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圖為吐瓦魯國旗及中華民國國旗。（中央社檔案照片）
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：楊淳卉／中央社駐雪梨特派員

主題：南太島國奔北京 澳洲美國難為？

台灣的12個邦交國多集中在拉丁美洲、加勒比海地區與南太平洋島國。其中台灣與諾魯於15日斷交，吐瓦魯則是在26日舉行國會大選，結果顯示親台總理拿塔諾（Kausea Natano）失去議席，也有媒體報導認為台吐邦誼可能生變。

吐瓦魯是台灣僅存的3個太平洋邦交國之一，兩國邦交關係如何也備受關注。事實上，早在去年11月的太平洋島國論壇中，澳洲與吐瓦魯簽署「澳吐好鄰聯盟協定」，這個協定也被認為是澳洲鞏固太平洋地區勢力，用以抗衡北京在該區域的影響力。澳洲歷任總理對於中國、台灣的政策有什麼樣的轉變？本週節目邀請駐雪梨特派員楊淳卉剖析台灣、南太平洋友邦與澳洲之間的外交關係。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.01.31

影片來源：中央社


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