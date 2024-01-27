吐瓦魯大選 法新：親台總理敗選

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（中央社吐瓦魯首都富納富提27日綜合外電報導）法新社報導，根據今天公布的選舉結果，吐瓦魯親台總理拿塔諾（Kausea Natano）失去議席，這樣的結果將助長這個南太平洋小國可能準備外交轉向承認北京的揣測。

據報導，吐瓦魯主島富納富提島（Funafuti Island）選區有兩席，昨天舉行的大選結果顯示，支持與台維持長期關係的拿塔諾未能贏得其中一席。

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）先前曾提出在選後檢視與台外交關係的想法，並在無競爭者情況下贏得選戰。

這個人口約1萬1500人的國家只有6000多名登記選民。

瓦伊圖普（Vaitupu）和努庫費陶（Nukufetau）仍在計票。

吐瓦魯沒有正式政黨，國會議員選擇總理及可能改變政府政策的過程可能會很緩慢。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130127

路透：吐瓦魯親台總理落選 新政府擬檢討路線

（中央社雪梨27日綜合外電報導）路透社報導，受美中台關注的吐瓦魯大選，初步結果顯示親台總理拿塔諾失去議席。有意角逐總理的財長潘恩紐今天表示，新政府應討論承認台北或北京的外交路線。

吐瓦魯人口約1萬1200人，分布在9個島嶼，是台灣僅存的3個太平洋邦交國之一。本月稍早諾魯才與台灣斷交轉投北京。

吐瓦魯1979年以來一直與台灣維持邦交，拿塔諾（Kausea Natano）先前承諾會持續支持台灣。然而潘恩紐（Seve Paeniu）接受路透社訪問時表示，應重新檢討外交，由新政府決定究竟是台北還是北京最能符合吐瓦魯需求。

吐瓦魯電視台今天公布吐瓦魯主島富納富提島（Funafuti Island）選區結果顯示，現任總理拿塔諾未能保住議席。

潘恩紐在努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區因無對手而自動當選。他表示將與其他當選議員共組聯盟角逐總理。

吐瓦魯國會選舉全國分8個選區，每個選區選出2名議員。國會議員再相互推選產生總理，總理負責任命內閣部會首長組成政府施政，國會為一院制。吐瓦魯並無正式政黨組織，國會議員間自行聯合組成政團，多數執政，少數在野。

路透社指出，兩岸在吐瓦魯的外交角力時值美中擴大爭奪在太平洋地區影響力；華府最近承諾會建造第一條能將吐瓦魯與全球電信連接的海底電纜。

潘恩紐今天告訴路透社，新政府應討論外交承認台北或北京的問題。

他說：「拿塔諾總理的政府先前上任時曾就此事有過廣泛內部討論，因此新政府無疑也需檢討此事以決定政策立場。」

吐瓦魯選委會主委帕納帕（Tufoua Panapa）昨晚在投票結束後表示，新議員將於下週開會選出總理，要到下週局勢才會更明朗，「因為我們需要請當選議員從外島到首都島嶼，船程可能需要長達27小時」。

另一也有意角逐總理職位的索本嘉（Enele Sopoaga）仍在等待選舉結果。索本嘉先前表示支持與台灣維持邦交，但希望廢除與澳洲的安全協議。

前外長柯飛（Simon Kofe）保住在富納富提的議席。柯飛2021年在聯合國氣候峰會的演說吸引全球目光，當時他站在水深及膝的海中，展示所處的低窪太平洋島國吐瓦魯在氣候變遷上首當其衝。柯飛去年曾訪台。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130127