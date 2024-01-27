吐瓦魯大選受矚目 外交部：大部分當選人挺台邦誼
2024/1/27 13:20（1/27 21:52 更新）
（中央社記者吳昇鴻台北27日電）吐瓦魯大選被廣泛關注，外交部今天表示，目前掌握吐國選舉結果，已知的當選人大部分都與台灣大使館互動頻繁並支持維護兩國邦誼，對於少部分友台政要敗選而有媒體認為台吐邦誼可能生變，外交部表達遺憾。
法新社報導，根據今天公布的選舉結果，吐瓦魯親台總理拿塔諾（Kausea Natano）失去議席，這樣的結果將助長這個南太平洋小國可能準備外交轉向承認北京的揣測。
外交部中午發布新聞稿表示，台灣與邦交國吐瓦魯國共享民主、自由、法治等普世價值，對於吐國透過公開、透明及平和的民主機制舉行大選，以及吐國人民自主決定產生的相關選舉結果表示尊重。
外交部指出，吐瓦魯大選過程中各黨派候選人輪替，乃是民主體制國家正常情形，對於吐國少部分友我政要敗選，卻有媒體認為台吐邦誼可能因此生變的報導，外交部表達遺憾。
外交部強調，將密切注意選後吐國政局發展，持續深化與吐國新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。（編輯：郭無患）1130127
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