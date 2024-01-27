路透：吐瓦魯親台總理落選 新政府擬檢討路線

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）路透社報導，受美中台關注的吐瓦魯大選，初步結果顯示親台總理拿塔諾失去議席。有意角逐總理的財長潘恩紐今天表示，新政府應討論承認台北或北京的外交路線。

吐瓦魯人口約1萬1200人，分布在9個島嶼，是台灣僅存的3個太平洋邦交國之一。本月稍早諾魯才與台灣斷交轉投北京。

吐瓦魯1979年以來一直與台灣維持邦交，拿塔諾（Kausea Natano）先前承諾會持續支持台灣。然而潘恩紐（Seve Paeniu）接受路透社訪問時表示，應重新檢討外交，由新政府決定究竟是台北還是北京最能符合吐瓦魯需求。

吐瓦魯電視台今天公布吐瓦魯主島富納富提島（Funafuti Island）選區結果顯示，現任總理拿塔諾未能保住議席。

潘恩紐在努庫萊萊島（Nukulaelae island）選區因無對手而自動當選。他表示將與其他當選議員共組聯盟角逐總理。

吐瓦魯國會選舉全國分8個選區，每個選區選出2名議員。國會議員再相互推選產生總理，總理負責任命內閣部會首長組成政府施政，國會為一院制。吐瓦魯並無正式政黨組織，國會議員間自行聯合組成政團，多數執政，少數在野。

路透社指出，兩岸在吐瓦魯的外交角力時值美中擴大爭奪在太平洋地區影響力；華府最近承諾會建造第一條能將吐瓦魯與全球電信連接的海底電纜。

潘恩紐今天告訴路透社，新政府應討論外交承認台北或北京的問題。

他說：「拿塔諾總理的政府先前上任時曾就此事有過廣泛內部討論，因此新政府無疑也需檢討此事以決定政策立場。」

吐瓦魯選委會主委帕納帕（Tufoua Panapa）昨晚在投票結束後表示，新議員將於下週開會選出總理，要到下週局勢才會更明朗，「因為我們需要請當選議員從外島到首都島嶼，船程可能需要長達27小時」。

另一也有意角逐總理職位的索本嘉（Enele Sopoaga）仍在等待選舉結果。索本嘉先前表示支持與台灣維持邦交，但希望廢除與澳洲的安全協議。

前外長柯飛（Simon Kofe）保住在富納富提的議席。柯飛2021年在聯合國氣候峰會的演說吸引全球目光，當時他站在水深及膝的海中，展示所處的低窪太平洋島國吐瓦魯在氣候變遷上首當其衝。柯飛去年曾訪台。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130127