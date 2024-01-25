外交部：與12友邦關係穩固 感謝馬紹爾總統挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北25日電）友邦馬紹爾群島共和國新任總統海妮重申挺台，外交部今天表達感謝，並表示，外交部對每個邦交國都非常重視，密切掌握與友邦雙邊關係發展，目前台灣與12國友邦關係穩固。

副總統賴清德昨天與馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda C. Heine）視訊，邀請海妮出席5月總統就職典禮；海妮重申馬紹爾群島與中華民國台灣堅定且持久的友誼，雙邊關係堅若磐石，並期待5月與總統當選人賴清德在台灣見。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會表示，外交部對每個邦交國都非常重視，密切掌握與友邦雙邊關係發展，目前台灣與12國友邦關係穩固。

劉永健指出，台灣與馬紹爾群島關係密切友好、邦誼穩固，對於海妮重申支持，外交部表示感謝。

台灣目前有12個邦交國，分別為貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、巴拉圭、史瓦帝尼、梵蒂岡。

媒體在記者會中詢問近日社群平台流傳一則美國前總統川普（Donald Trump）受訪影片，稱台灣奪走美國生意；劉永健表示，該影片是去年7月的受訪影片，外交部沒有進一步評論。

劉永健說，台美關係獲得美國歷屆政府跨黨派的支持，已是各界有目共睹，雙方在安全、經濟、科技、教育至全球議題的夥伴關係不斷深化，台美經貿關係合作密切，雙方經貿與產業結構互補、互利、互惠，有關半導體方面的供應鏈也以互利合作方式進行。（編輯：郭無患）1130125