駐吐瓦魯大使林東亨：台吐關係不穩是被操弄謠言

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（中央社記者楊淳卉雪梨25日專電）友邦吐瓦魯駐台大使潘恩紐日前說國會大選後將重新審視吐台關係，引發討論。駐吐瓦魯大使林東亨今天接受中央社訪問表示，台吐關係不穩定是被刻意操弄的謠言，預期吐瓦魯新國會、新政府與台灣關係會持續堅定。

吐瓦魯將在26日舉辦國會大選，選出16席新任國會議員。

繼潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）發言後，其姪子、目前競選國會議員連任的吐瓦魯財政部長塞夫．潘恩紐（Seve Paeniu）日前向外媒表示，吐瓦魯選後將重新審視與台灣的外交關係。這引發台灣與諾魯斷交後，台灣與同是南太友邦的吐瓦魯關係是否不穩的傳言。

對於台吐關係，林東亨今天接受中央社記者訪問表示，台灣與諾魯斷交後，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）立即致函總統蔡英文，保證台吐關係穩固。吐瓦魯外交部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone，另譯內萊松內）以賀函總統當選人賴清德的方式，重申台吐邦誼永固；同時，吐瓦魯國會議長戴伊歐（Samuelu Penitala Teo）致函外交部長吳釗燮，保證台吐關係密切。

林東亨表示，吐瓦魯在明天舉辦國會選舉，預期多數現任議員將連任。現任議員與可能出任新任議員者與台灣關係很友好，預期吐瓦魯新國會、新政府與台灣關係將會很堅定。

林東亨表示，台吐關係不穩是有心人士在背後操弄的謠言，不希望台灣與吐瓦魯關係友好。

林東亨說，中國透過認知作戰，在外交事務打壓台灣。國人對於認知作戰應該有相當的警覺，不要隨意相信假訊息及謠言，造成對政府的不信任。

林東亨表示，媒體刊登吐瓦魯駐台大使發言後，吐瓦魯政府向台灣外交部表示，潘恩紐的發言與吐國立場不一致，台吐關係仍緊密友好。

中央社記者詢問吐瓦魯外交部回應，至今未獲得回覆。（編輯：馮昭）1130125